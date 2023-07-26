Был в сбитом Ка-52: в Украине ликвидировали полковника ВКС РФ Табачникова, – соцсети (фото)

По словам блогера Виталия Трубникова, российский офицер находился в вертолете Ка-52, который был сбит 25 июля на востоке Украины.

Силы обороны Украины ликвидировали полковника авиации Российской Федерации Виталия Табачникова. Об этом стало известно из группы VK "Журнал "История Авиации" 26 июля.

Автор поста, назвавшийся другом погибшего, утверждает, что 25 июля экипаж Табачникова возвращался с боевого задания, кода их вертолет подвергся ракетной атаке.

"Шли на предельно малой высоте. При пересечении линии фронта расчетами ПЗРК противника по вертолету были выполнены пуски ракет…" — говорится в публикации.

В Украине ликвидировали полковника ВКС РФ

На новость о гибели Виталия Табачникова также отреагировал блогер Виталий Трубников. По его словам, Табачников был командиром 112-го отдельного вертолетного полка, базирующегося в городе Чита.

Как отмечает Трубников, российский офицер находился в вертолете Ка-52, который был сбит 25 июля на востоке Украины.

"Благодарность воинам 38 ОБрМП за такой меткий выстрел!" — написал блогер.

Виталий Табачников

Крушение Ка-52: что известно

Во вторник, 25 июля, волонтер Роман Синицын сообщил, что на Донбассе украинские бойцы 38-й отдельной бригады морской пехоты уничтожили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". По его словам, оккупантам не удалось выжить.

Командование 38-й отдельной бригады морской пехоты официально подтвердило уничтожение российского вертолета Ка-52 "Аллигатор". По словам военнослужащих, вражескую технику ликвидировали выстрелом из ПЗРК утром в 7:43.

В свою очередь российские провоенные Telegram-каналы подтвердили гибель экипажа Ка-52, отметив, что в вертолете находился командир "в очень больших погонах".

Военкоры сообщили, что экипаж Ка-52 погиб Военкоры сообщили, что экипаж Ка-52 погиб

Напомним, что 13 июля стало известно о ликвидации в Украине начальника штаба 35 общевойсковой армии генерал-майора Сергея Горячева. По словам нардепа Юрия Мысягина, в результате ракетного удара погиб не только Горячев, но ряд других российских офицеров ВС РФ.

Мы также писали о том, что 4 июня в Украине погиб командир 96-й отдельной разведывательной бригады Максим Харламов. Он был начальником территориального военного гарнизона.