В Пентагоне заявили о начале основной фазы контрнаступления ВСУ, – NYT

В американском оборонном ведомстве считают, что "главный удар" украинского контрнаступления сейчас осуществляется на юго-востоке страны.

Контрнаступление Сил обороны Украины переходит в основную фазу. Об этом пишет издание The New York Times 26 июля, ссылаясь на слова двух представителей Пентагона.

Журналисты пишут, что согласно утверждению чиновников оборонного ведомства США, пожелавших остаться анонимными, в настоящее время украинские силы приступили к "главному удару" на юго-востоке страны.

Авторы публикации также указали на то, что комментарии официальных лиц Пентагона совпали с некоторыми заявлениями российских оккупантов.

В частности, представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил об усилении атак ВСУ на фронте при участии бойцов на западной технике, прошедших обучение за границей. Об участившихся атаках в регионе также сообщил коллаборант Евгений Балицкий.

При этом украинская сторона заявляет, что ВСУ отбрасывают российские войска вдоль южного фронта, однако их продвижение идет постепенно, без каких-либо серьезных прорывов. Как отмечают журналисты, продвижение Украины замедляют минные поля, артиллерийский огонь и авиаудары РФ.

В свою очередь официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили, что с большим интересом наблюдают за возросшей активностью на фронте.

"Это большое испытание", — сказал представителям СМИ один из высокопоставленных чиновников.

Напомним, что по данным The New York Times от 26 июля, украинские военные смогут разорвать важную логистическую линию врага и попытаться зайти в тыл Бахмута, если удержат свои позиции и продвинутся в направлении Кременной.

Ранее, 25 июля, в Wall Street Journal сообщили, что В Вашингтоне сомневаются, что переговоры по завершению полномасштабного военного вторжения РФ в Украину могут пройти в этом году, так как существует риск затягивания конфликта.