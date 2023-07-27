ЧВК "Вагнер" в Беларусь: наемники ищут людей, готовых воевать против Польши и Литвы, — ЦНС

В Центре национального сопротивления сообщили, что готовность идти на войну — одно из условий контракта.

Наемники ЧВК "Вагнер", которые прибыли в Беларусь, чтобы обучать местных военных, ищут добровольцев. Об этом заявили в Центре национального сопротивления со ссылкой на местное подполье.

Сообщается, что одной из условий контракта, который позволит служить в ЧВК "Вагнер", – готовность принять участие в боевых действиях в соседних с Беларусью странах. Среди них есть Польша и Литва.

"Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья среди военнослужащих из РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов ЧВК "Вагнер", одно из условий контракта — готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в частности Польши и Литвы", — сказано в сообщении.

Напомним, что журналисты посчитали технику в лагере ЧВК "Вагнер" в Беларуси. По информации СМИ, наемники Евгения Пригожина под Осиповичами разместили примерно 754 объекта. В частности "буханки", "Газели", "Уралы" и бронетехнику.

Также американские аналитики заявили, что мятеж Пригожина показал, что Путин не может сплотить "элиту РФ". По данным экспертов, президент РФ долго не реагировал на попытки "вагнеровцев" атаковать Москву, что продемонстрировало его неуверенность и слабость.

Кроме того, американские журналисты сообщили, что разведка РФ предупреждала Путина о возможном мятеже Пригожина. У российского президента было время, чтобы принять решение о предотвращении мятежа владельца ЧВК "Вагнер", но когда все произошло — в Кремле не знали, как правильно на это реагировать.