Боятся конфликта: Черноморский флот РФ не сможет устроить полную блокаду Украины, — ISW

По словам аналитиков, в Кремле решили создать условия для обыска гражданских и коммерческих судов, чтобы получить дополнительные рычаги воздействия.

Российский флот усиливает военное присутствие в Черном море, однако он не сможет полностью блокировать порты Украины. Об этом заявили аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

В новом отчете от 26 июля говорится, что российские силы готовят корабли в Черном море, чтобы "обеспечить блокаду Украины". Так, ВС РФ повышают уровень боевой готовности надводных сил и морской авиации. Однако Черноморский флот вряд ли будет блокировать украинские порта полностью

"Полная российская блокада в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся достичь Украины. Маловероятно, что Россия попытается ввести такую ​​полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами Черного моря, включая членов НАТО, Румынию, Болгарию и Турцию, которых Кремль до сих пор старался избегать", — говорится в отчете.

По словам аналитиков, российские действия в Черном море говорят о том, что в Кремле решили создать условия для обыска гражданских и коммерческих судов, чтобы получить дополнительные рычаги воздействия.

Отметим, что британская разведка заявила, что черноморский флот РФ подготовился к блокаде и перехвату судов. Группа российских кораблей, в которую может войти и новейший корвет "Сергей Котов", будет патрулировать и при необходимости перехватывать гражданские суда на пути из Босфора в Одессу.

Напомним, что СМИ сообщали, что Китай готов покупать краденое украинское зерно за бесценок у России. По словам общественника Артура Харитонова, Китай руководствуется не только собственной выгодой, но и действует в интересах российской экономики.

Также сообщалось, что США пригрозили РФ в случае нападении на корабли в Черном море. Государства, участвовавшие в "зерновой сделке" и чьи суда сейчас находятся в Черном море, тяжело отреагируют на возможную атаку РФ на их корабли.