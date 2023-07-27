"Приглашение к эскалации: РФ разместила стратегические бомбардировщики под боком у НАТО

Украинский дипломат Валерий Чалый считает, что заверения НАТО о том, что нельзя допустить прямого конфликта с Россией, дают возможность Кремлю прибегать к более жестким действиям.

Россия разместила на авиабазе "Оленья" стратегические бомбардировщики, так как уверена, что НАТО не пойдет на прямой конфликт с ней. Об этом заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый у себя в Facebook.

По его словам, на самом деле РФ считает, что прямое столкновение с НАТО ей не угрожает. А если вдруг что-то произойдет, то конфликт можно будет быстро сгладить. Стратегические бомбардировщики, которые обстреливают Украину ракетами, передислоцировались практически к границам Альянса – примерно в 150 километрах. Авиабаза "Оленья" является уязвимой для многих видов ракет наземного базирования.

Чалый считает, что постоянные заверения НАТО о том, что нельзя допустить прямого конфликта с Россией, дают возможность Кремлю прибегать к более жестким действиям.

"Постоянные заверения на самом высоком уровне, что НАТО должно избежать столкновения с россиянами, фактически дают Путину и его камарильи карт-бланш на их преступные действия. Это не стратегия управления эскалацией и ее уменьшение. Это – приглашение агрессора в эскалацию!" — написал Чалый.

Отметим, что авиабаза "Оленья" находится на Кольском полуострове в 92 км к югу от Мурманска. Там дислоцированы дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Авиабаза "Оленья" Фото: Google Maps

Напомним, что американский обозреватель в мае показывал, как выглядит авиабаза, с которой обстреливают украинские города ракетами. Так, на авиабазе "Оленья", которая находится за Полярным кругом, насчитывается как минимум 22 самолета, три винтокрылых летательных аппарата и самолет-заправщик.

Также сообщалось, что в США рассказали, где будут обучаться украинские пилоты на F-16. По словам представителя Совбеза США Джона Кирби, британцы уже обучают украинских пилотов английскому, а в Румынии и Дании будут проводиться практические тренировки для защитников украинского неба.