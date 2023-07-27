Мобилизация в Украине будет продлена: грозит ли мужчинам тюрьма за уклонение от призыва

осле получения повестки военнообязанные должны явиться в ТЦК для прохождения процедуры учета, после чего их направят на комиссию для установления пригодности к службе. Действующее законодательство предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за уклонение от мобилизации.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты №9532 и №9533 в Верховную Раду, касающиеся продления срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Соответствующая информация была опубликована на сайте парламента.

На текущий момент текст законопроектов №9532 и №9533, касающихся продления срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине, не размещен на сайте парламента. В связи с этим, точная информация о сроках продления мобилизации и военного положения остается неизвестной.

Важно отметить, что в настоящий момент всеобщая мобилизация на территории Украины действует до 18 августа, прежде она уже продлевалась на три месяца. Предположительно, если новые законопроекты президента не содержат существенных изменений относительно сроков мобилизации, то есть вероятность, что она будет продлена до ноября текущего года.

На территории Украины процедура призыва в армию осуществляется в соответствии с конфиденциальными мобилизационными распоряжениями, которые разрабатываются высшим военно-политическим руководством страны. Чтобы информировать военнообязанных о необходимости явиться для уточнения своих данных или прохождения медицинской комиссии, специалисты из территориальных центров комплектования и социальной поддержки выдают повестки. Таким образом, граждане уведомляются о дате и месте их призыва в армию, и процесс мобилизации осуществляется в соответствии с установленными процедурами.

Чем грозит уклонение от мобилизации

За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако уголовное наказание применяется только после того, как военнообязанному была вручена повестка о явке для прохождения службы – мобилизационное распоряжение. Поэтому предполагается, что до получения этой повестки человек должен пройти процедуру учета в Территориальном военном комиссариате (ТЦК) и Службе призыва (СП), а также пройти медицинскую комиссию, чтобы быть признанным годным к военной службе.

Согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава", человек может быть привлечен к уголовной ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, что Верховная Рада Украины продлит действие военного положения и всеобщей мобилизации . Предыдущее продление военного положения и мобилизации состоялось в мае, и особый правовой режим будет действовать как минимум до 18 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что во время действия военного положения у украинцев, различных учреждений, предприятий и организаций могут изъять транспортную технику для нужд Вооруженных сил. Для получения такой техники ТЦК могут подавать запросы на предоставление соответствующих транспортных средств.