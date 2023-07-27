В России объявили в розыск судью МУС, которая выдала ордер на арест Путина

В РФ считают, что действия Международного уголовного суда носят незаконный характер и оснований для привлечения к уголовной ответственности Путина и Львовой-Беловой нет.

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск судью Международного уголовного суда (МУС) Томоко Аканэ, выдавшую ордер на арест президента Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомственную базы разыскиваемых.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Томоко Аканэ.

По какой именно статье — в базе данных не уточняется.

17 марта 2023 года Международный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Владимир Владимирович Путин, 7 октября 1952 года рождения, Президент Российской Федерации, предположительно несет ответственность за совершение военного преступления в виде незаконной депортации населения (детей) и незаконной передачи населения (детей) из оккупированных районов Украины в Российскую Федерацию, – говорится в заявлении суда.

Следственный комитет России 20 марта возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей Розарио Сальваторе Айталы, они были объявлены в розыск. В РФ считают, что действия Международного суда носят незаконный характер и оснований для привлечения к уголовной ответственности Путина и Львовой-Беловой нет.

Международный уголовный суд является независимым, постоянно действующим судебным органом. Он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным 17 июля 1998 года на конференции в столице Италии. Его компетенция распространяется на все наиболее тяжкие международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года – даты вступления Римского статута в силу. Юрисдикция суда ограничена преступлениями геноцида, преступлениями против человечности, военными преступлениями и преступлениями агрессии.

Напомним, депутаты Европарламента опубликовали новые требования к МУС. Парламентарии призывают Международный уголовный суд привлечь к ответственности Александра Лукашенко за пособничество его режима в агрессивной войне РФ против Украины.

Кроме того, Фокус писал 17 июля, что на территории Беларуси находится примерно 500-700 наемников ЧВК "Вагнер". Такую информацию озвучили в ГУР Минобороны Украины. Часть наемников находится там, чтобы "нервировать" Польшу и страны Балтии, НАТО и Европейский союз.