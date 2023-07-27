Усиление ПВО и проверки военкоматов: Зеленский провел Ставку в Днепре

По словам главы государства, проверка ТЦК после коррупционных скандалов заканчивается, а под "особым контролем" находятся 11 областей.

Утром 27 июля в Днепре президент Украины Владимир Зеленский провел выездную Ставку. Заседание состоялось в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

"Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОСУВ "Таврия", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что во время выездной Ставки говорили о ситуации на фронте и ходе наступательных и оборонительных действий. В частности, президент заслушал доклады главнокомандующего Валерия Залужного, командующих Александра Тарнавского и Александра Сырского, руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова. Также командующий Воздушных сил Николай Олещук доложил о результативности использования имеющихся систем противовоздушной обороны и их усиления с учетом будущих поступлений.

Также на Ставке говорили об обеспечении боеприпасами украинских войск. Более того, президент Зеленский заслушал доклады от заместителя Министра обороны Ростислава Замлинского и командующего сил логистики Олега Гуляка.

Владимир Зеленский добавил, что на Ставке в Днепре также обсудили проверку военкоматов. По словам президента, проверка ТЦК заканчивается, а 11 областей находятся на "особом контроле".

Напомним, 25 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о наказании для украинских чиновников за недостойное поведение во время большой войны. Он имел в виду депутатов, судей и военкоматов.

В Украине состоялась проверка военкоматов, первые результаты которой оказались неутешительными. Как сообщали 26 июля, 16 человек уже ожидают суда.