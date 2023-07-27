"Соответствует ожиданиям": в Британии отвергли беспокойство относительно медленного темпа контрнаступления

В Минобороны Королевства не согласны с выводами Бундесвера относительно наступательной операции и уверяют, что контрнаступление происходит согласно плану.

Младший министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Гиппи заявил, что украинское контрнаступление происходит в соответствии с планом, разработанным вместе с Британией и США. Об этом он сообщил во время интервью The Telegraph.

"Сейчас Украина оправдывает наши ожидания. Она широко реализует план, который разработали с нами, американцами и другими прошлой зимой", — сказал Джеймс Гиппи.

По его словам, контрнаступление — это не голливудский фильм, где "не будет момента, когда двинутся танки, заиграет музыка, начнет проигрываться военный клип, а потом — в конце — победа до сентября".

Джеймс Гиппи не согласился с оценкой Бундесвера относительно медленного продвижения Украины и неумения применять полученную от запада тактику.

"Украинцы будут использовать оборудование так, как им удобнее, и очень трудно давать комментарии, когда ты сидишь за тысячи миль от линии фронта", — продолжил Гиппи.

Он отметил, что Киев действует осторожно, отказываясь отправлять большое количество людей и западное вооружение на плотные российские минные поля. Зато ВСУ имеют достаточную огневую мощь, чтобы сделать прорыв в нужный момент.

"Очень легко потерять десятки тысяч жизней, просто пытаясь пройти сквозь минные поля, и тогда не останется ничего, с чем прорываться, оказавшись там", — подчеркнул Гиппи.

Напомним, 25 июля немецкое издание Bild сообщало, что военные ВС ФРГ раскритиковали действия ВСУ во время контрнаступления. В частности, выводам от наблюдений ведения боя украинскими бойцами посвятили отдельный раздел в секретном докладе.

27 июля Фокус рассказывал, что во время пресс-конференции в Папуа-Новой Гвинее глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что Украина обязательно добьется успеха на поле боя, ведь сохраняет боеспособность своих войск и боевую технику.