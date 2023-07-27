В РФ завершили испытания колесной гаубицы "Мальва": чем опасна новая российская САУ

Как выяснилось, самоходка "Мальва" отнюдь не новая, поскольку фактически она оснащена уже известной 152-мм гаубицей 2А64 с дальностью стрельбы до 24 км, которая устанавливается на САУ "Мста-С".

Российская корпорация "Ростех" завершила государственные испытания первой для российской армии колесной гаубицы "Мальва". Это фактически первая САО на колесной платформе, созданная российским оборонпромом. О подробностях испытания сообщила пресс-служба "Ростеха" 27 июля.

В компании утверждают, что работы над проектом начались в 2019 году. Решение создать колесную гаубицу основано на желании повысить мобильность самоходки и уменьшить стоимость эксплуатации. Кроме того, развертывания установки, наведения на цель и уход из позиции занимает гораздо меньше времени.

Характеристики САО "Мальва"

По информации "Ростеха", самоходное артиллерийское орудие 2С43 "Мальва" имеет стандартный для ВС РФ калибр 152-мм. Причем самоходка оснащена уже известным орудием от САУ "Мста-С" — нарезной гаубицей 2А64 с дальностью стрельбы до 24 км, которая использует осколочно-фугасные и активно-реактивные снарядов, кассетные боеприпасы, а также может вести огонь целым рядом управляемых и корректируемых снарядов.

В "Ростехе" утверждают, что самоходка имеет режим стрельбы "огневой налет", когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. В обычном режиме скорострельность — 7 выстрелов в минуту. Боекомплект состоит из нескольких десятков снарядов (по некоторым данным из 30).

О системе управления огнем пока никаких сведений нет. Известно лишь, что расчет самоходки состоит из 5 человек.

Основные ТТХ 2С43 "Мальва"

Если в РФ заговорили о мобильных артиллерийских системах, то следует обратить внимание на ходовые характеристики "Мальвы". Установка создана по колесной формуле 8х8 на базе шасси БАЗ-6610-027 "Вощина". Это четырехосный полноприводный автомобиль высокой грузоподъемности.

Самоходка оснащена двигателем ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. При боевой массе в 32 т. установка может развить скорость по трассе до 80 км в час, при этом запас хода составляет 1000 км.

САО "Мальва" на испытательном полигоне. Источник: Скрин видео

Как и другие аналогичные системы, "Мальва" предназначена для поражения укреплений противника, уничтожения колонн бронетехники и живой силы, контрбатарейной борьбы и ударов по системам ПВО. Сообщается, что скоро новая установка поступит на вооружение ВС РФ.

"Созданная специалистами Ростеха "Мальва" успешно прошла государственные испытания и уже готовится к поставкам в войска", – рассказал индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Мальва" vs Caesar

Отметим, что вероятно ВС РФ решили поставить на вооружение аналог французской САУ Caesar, которая также создана на колесном шасси и уже успешно применяется украинскими артиллеристами на передовой. Однако если сравнивать французскую самоходку с "Мальвой", то российская гаубица уступают прежде всего по дальности, что немаловажно при ведении контрбатарейного огня.

Если заявленная дальность стрельбы 2С43 действительно составляет 24 км, то преимущество остается на САУ Caesar, которая достигает до 42 км штатными снарядами и до 50 реактивными.

Напомним, военный обозреватель портала War Zone Стетсон Пейн отметил, что российская артиллерия уступает украинской в контрбатарейной борьбе, поскольку на вооружении ВСУ состоят современные дальнобойные артиллерийские системы, которые ко всему прочему, могут вести огонь высокоточными боеприпасами, такими как снаряды Excalibur с GPS-наведением.