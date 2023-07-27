Паника и дезертирство: в Минобороны рассказали о настроениях в рядах ВС РФ на передовой

По словам замминистра обороны Анны Маляр, те военнослужащие которые проходили обучение в Беларуси, сейчас всеми силами стараются не попасть на фронт.

Среди личного состава Вооруженных сил РФ, которые находятся на временно оккупированной территории Украины продолжают распространяться панические настроения. Есть информация, что в подразделениях ВС РФ участились случаи дезертирства и отказа выполнять приказы командования. Об этом 27 июля сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, большинство из тех, кто проходил на территории Беларуси подготовку в начале июля были передислоцированы на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края РФ для дальнейшего восстановления потерь в живой силе подразделений ВС РФ. Эти военнослужащие теперь пытаются избежать попадания в районы ведения боевых действий.

"Есть подтвержденные факты увеличения дезертирства, самовольного оставления воинских частей, уклонения от выполнения приказов и нанесения себе увечий во избежание отправки на территорию Украины", — написала Маляр в Telegram.

Замминистра добавила, что со стороны командования усилилась ""информационно-разъяснительная работа" в отношении личного состава, однако давление и угрозы со стороны военачальников слабо действуют на российских солдат, и еще больше их демотивируют.

Ранее сообщалось, что 15 июня в Ивано-Франковской области мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы за дезертирство. Сообщалось, что призывник совершил побег из воинской части, скрывая при этом свою принадлежность к ВСУ.