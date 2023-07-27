Выставка IDEF 2023: Украина представила броневик специального назначения "Камрат-М"

Это экспортный вариант бронетранспортера, модульная конструкция которого позволяет на его базе создать машины для военного командования, медиков, минометных расчетов и т.д.

На выставке IDEF 2023 в Турции компания "УкрАрмор" продемонстрировала экспортный вариант бронетранспортера специального назначения "Камрат-М", известный также как "Варта", сообщили 27 июля в Army Recognition.

В течение 2015-2016 годов данная машина прошла все официальные испытания на соответсвие требование Минобороны Украины, Нацгвардии, а также ГПСУ.

"Этот бронетранспортер задает новые стандарты военной мобильности, защиты и универсальности, отвечая требованиям подразделений вооруженных сил, различных военных и силовых ведомств", — отметили обозреватели.

Особенности "Камрат-М"

Одной из ключевых особенностей броневика является модульная конструкция, позволяющая адаптировать ее к требованиям заказчика. Это означает, что БТР может быть изготовлен в различных конфигурациях, таких как:

командно-штабная машина;

машина управления и транспортировки беспилотников, медицинская машина;

мобильный минометный комплекс;

машина для защиты от радиации, химических и биологических агентов.

Защита бронемашины на приличном уровне — "Камрат-М" соответствует стандарту STANAG 4569, уровень 2. Это значит, что техника защищена от выстрелов оружия 7,62х39 мм с расстояния 30 метров и взрыва мины мощностью до 6 кг тротила под любым колесом или в центре броневика.

Полноприводное шасси обеспечивает устойчивость и мобильность техники. Украинские разработчики предлагают различные варианты силовых установок, в их числе — 6-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом мощностью 270 или 380 л.с. и максимальным крутящим моментом 1 128 или 1 250 Нм при 1 200-1 600 об/мин. Такой двигатель разгоняет БТР до 100 км в час, а запас автономного хода составляет 1000 км.

Техника оснащена:

современной системой пожаротушения, оборудованной ультрафиолетовыми и инфракрасными датчиками;

противоминными сиденьями;

лебедкой с тяговым усилием не менее 9 т;

системой отопления и кондиционером и т.д.

Бронетранспортеры "Камрат-М"

"Камрат-М" обладает отличными возможностями для транспортировки, разведки, патрулирования и сопровождения при выполнении специальных задач", — подытожили обозреватели.

Напомним, на объединенном стенде выставки IDEF-23, Украина представила несколько образцов вооружения и военной техники. В частности, украинские оружейники показали РСЗО "Ольха" и противокорабельный ракетный комплекс "Нептун", САУ "Богдана", радар Р-18С и броневик "Камрат-М".