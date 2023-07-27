Главный военком Ривненской области избил военнослужащего: его задержало ГБР (видео)

Состоялись обыски и у руководителя районного ТЦК и СП, у которого работники ГБР обнаружили пакеты с белым веществом, которое может быть амфетамином, и орудия для употребления наркотиков.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачили руководителя Ривненского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергея Луцюка, который избил военнослужащего, а руководитель районного ТЦК все снял на телефон. Об этом сообщили в ГБР.

"Полковник и подполковник узнали, что водитель стрелковой роты одной из воинских частей Ривненского районного ТЦК и СП планирует доложить об их нарушениях во время службы. Они решили этого не допустить и избили мужчину", — говорилось в сообщении ГБР.

Таким образом руководитель Ривненского областного ТЦК избил подчиненного, в частности с помощью биты, а руководитель районного ТЦК все снял на телефон. Пострадавшего также заставили становиться на колени и вымаливать прощение.

В свою очередь 26 июля ГБР провело шесть обысков по месту работы, жительства и в транспортных средствах должностных лиц. В частности, были обнаружены и изъяты телефоны, один из которых принадлежит пострадавшему военному. Тогда как по месту жительства Луцюка обнаружили биту, которой он избил мужчину. Также у руководителя районного ТЦК и СП изъяли восемь пакетов с белым веществом, которое может быть амфетамином, и орудия для употребления наркотиков.

В результате чиновника задержали. Ему объявили о подозрении в незаконном хранении психотропных веществ с целью сбыта в крупных размерах (ч. 2 ст. 307 УК Украины). Чиновнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Главный военкомат также задержан, ему объявлено о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

"Инициировано обращение к следственному судье об избрании задержанным меры пресечения и отстранении от должностей", — добавили в ГБР.

Напомним, 26 июля первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что комиссия от Минобороны начала проверять деятельность Территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, 27 июля работнику полиции и руководителю одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Донецкой области сообщили о подозрении из-за получения взятки.