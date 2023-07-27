Дальность 42 км: разработчики раскрыли характеристики обновленной САУ "Богдана"

Украинская артустановка получит полноценную систему управления огнем. Также ее можно создавать сразу на трех шасси: Tatra, MAN и КрАЗ.

Разработчики украинской САУ "Богдана" калибра 155-мм раскрыли характеристики обновленной машины. Об этом сообщает Промышленный портал.

Во время выставки вооружения в Турции IDEF-23 были озвучены характеристики самоходной артустановки.

Огневая мощь "Богданы"

Были озвучены данные об артиллерийской части. Максимальная дальность выстрела украинской машины составляет 40-42 км. Скорострельность — до 5 выстрелов в минуту, но сама пушка не претерпела изменений — калибр 155 мм и длина ствола 52 калибра. Угол поворота пушки по горизонтали составляет от -30 до 30 градусов, а по вертикали от -5 до 65 градусов.

Связь

Связь на машине реализуется через цифровую радиостанцию, телефонные коммуникации и систему обмена данными. Также машина должна иметь полноценную систему управления огнем и навигационную систему. При этом в издании отмечают, что в имеющихся в войсках "Богданах" нет полного пакета озвученных систем.

Мобильность

При этом разработчики и дальше указывают, что САУ "Богдана" может базироваться на базе чешского шасси Tatra, украинского КрАЗ а также немецкого MAN. Машины на базе последнего еще не было в открытом доступе. Поэтому точно неизвестно, для какой версии указаны характеристики мобильности:

максимальная скорость: по трассе до 80 км/ч и до 30 км/ч по бездорожью;

максимальная дальность — 500 или 800 км;

боекомплект — 20 снарядов.

Для сворачивания/разворачивания машины в боевое положение надо по 90 секунд. Также отмечается, что "Богдана" может двигаться на поверхностях с углом подъема до 30 градусов вверх и при угловом наклоне в 25 градусов.

В издании отмечают, что имеющиеся в ВСУ "Богданы" пока не соответствуют вышеперечисленным характеристикам. В частности, на машинах нет системы управления огнем и досылателя. Это означает, что САУ будут дорабатываться.

Напомним, 24 июля СМИ впервые показали САУ "Богдана" на чешском шасси Tatra.

21 июля СМИ сообщили, что украинскую САУ "Богдана" официально приняли на вооружение украинской армии по сокращенной процедуре.