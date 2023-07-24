Украинская САУ "Богдана" получила чешское шасси Tatra (фото)

Артустановка уже пошла в серию, в украинской армии есть как минимум 4 "Богданы" с тремя разными шасси.

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155-мм самоходная артустановка "Богдана" получила чешское шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8. Об этом сообщает Милитарный.

Стало известно, что 1-я отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна имеет на вооружении САУ "Богдана" на чешском шасси. Обновленную "Богдану" представили на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, во время которой показали сразу несколько версий артустановки.

Татра Т815-7

Известно, что Tatra T815-7 уже используется в украинской армии. Чешское шасси используется на РСЗО "Буревій", "Нептун", а также на французской САУ Caesar. Как добавляют в издании, САУ "Богдана" на чешском шасси является "Богданой 3.0". Версия 2.0 базируется на шасси МАЗ-6317, а 1.0 — это базовая версия "Богданы" на украинском шасси КрАЗ, которое вызвало критику у Минобороны во время государственных испытаний.

Поэтому в ВСУ есть по меньшей мере 4 САУ "Богдана":

на базе "КрАЗ";

2 машины на базе МАЗ-6317 с бронекабиной от "Украинской бронетехники";

на базе Tatra T815-7.

Однако пока всех их объединяет то, что на машине нет досылателя. Это означает, что боеприпасы загружаются в казенную часть ствола вручную. На новых версиях есть пульт управления механизмом заряжания, что может означать, что досылатель все же установят в машину.

Напомним, 21 июля СМИ сообщили, что украинскую САУ "Богдана" официально приняли на вооружение украинской армии по сокращенной процедуре.

25 июня украинская САУ отстрелялась американским высокоточным снарядом Excalibur.