Украинская САУ "Богдана" получила чешское шасси Tatra (фото)
Артустановка уже пошла в серию, в украинской армии есть как минимум 4 "Богданы" с тремя разными шасси.
155-мм самоходная артустановка "Богдана" получила чешское шасси Tatra T815-7 с колесной формулой 8х8. Об этом сообщает Милитарный.
Стало известно, что 1-я отдельная бригада специального назначения имени Ивана Богуна имеет на вооружении САУ "Богдана" на чешском шасси. Обновленную "Богдану" представили на выставке IDEX-2023 в Абу-Даби, во время которой показали сразу несколько версий артустановки.
Известно, что Tatra T815-7 уже используется в украинской армии. Чешское шасси используется на РСЗО "Буревій", "Нептун", а также на французской САУ Caesar. Как добавляют в издании, САУ "Богдана" на чешском шасси является "Богданой 3.0". Версия 2.0 базируется на шасси МАЗ-6317, а 1.0 — это базовая версия "Богданы" на украинском шасси КрАЗ, которое вызвало критику у Минобороны во время государственных испытаний.
Поэтому в ВСУ есть по меньшей мере 4 САУ "Богдана":
- на базе "КрАЗ";
- 2 машины на базе МАЗ-6317 с бронекабиной от "Украинской бронетехники";
- на базе Tatra T815-7.
Однако пока всех их объединяет то, что на машине нет досылателя. Это означает, что боеприпасы загружаются в казенную часть ствола вручную. На новых версиях есть пульт управления механизмом заряжания, что может означать, что досылатель все же установят в машину.
Напомним, 21 июля СМИ сообщили, что украинскую САУ "Богдана" официально приняли на вооружение украинской армии по сокращенной процедуре.
25 июня украинская САУ отстрелялась американским высокоточным снарядом Excalibur.