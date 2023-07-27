Идеальные цели: морские дроны ВСУ остановят корабли, идущие в порты РФ, — капитан ВМС

По словам морского офицера Андрея Рыженко, корабли, нагруженные военным снаряжением для армии РФ — идеальная цель для ударных морских дронов ВСУ.

Капитан Военно-морских сил ВСУ Андрей Рыженко рассказал о том, как морские дроны усилят Украину в войне с Россией. Специалист выделил три варианта использования этих устройств, при этом один из них поможет остановить корабли с военным снаряжением, которые направляются в российские порты. Об этом Рыженко рассказал порталу "Лига. Новости".

Рыженко — капитан 3-го ранга в отставке, указывается на портале. Военный моряк выделил следующие варианты использования украинских морских дронов:

для разминирования прибрежной зоны;

для ведения разведки;

для нанесения ударов.

Особенно подробно офицер остановился на последнем варианте — рассмотрел "плюсы" и "минусы" использования дронов для атак на российские цели.

Прежде всего Рыженко объяснил, что оптимальным является удары по стационарным целям — припортовым сооружениям, кораблям у причалов, гидротехническим сооружениям.

Несколько худшие результаты дроны будут показывать при ударах по движущимся целям — например, по военным кораблям. В этом случае дрон должен постоянно отслеживать координаты объектов — это несколько усложняет процесс. Кроме того, есть ограничения в количестве взрывчатки, которые могут нести эти дроны — до 70 кг. Такого количества не хватит, чтобы серьезно повредить корабли ЧФ России.

Однако есть еще одно направление, в котором морские дроны будут полезны — это корабли, которые направляются через Босфор в российские порты, везя военное снаряжение. Рыженко объяснил, почему в такие цели попасть легче, чем в военные суда: они тяжелее (поэтому движутся медленнее) и перемещаются по известным маршрутам.

В материале напоминают о двух случаях атаки украинских морских дронов по российским военным кораблям.

Первый случай — 24 мая состоялась атака на разведывательный корабль "Иван Хурс".

Второй случай — атака на патрульный корабль "Сергей Котов". В частности, его атаковали в ночь на 25 июля. Согласно оценкам Британской разведки, российское командование отправило его на перехват гражданских кораблей, которые направлялись в украинские порты.

Отметим, после разрыва зернового соглашения 18 июля Россия начала систематически обстреливать украинские порты. Враг ударил по портам Одессы и Николаева, а также по речным портам на Дунае.

Российское Министерство обороны заявило, что запрещает любым судам входить в порты Украины: их будут считать военными целями. После этого с аналогичным заявлением выступило Минобороны Украины — теперь капитан 3-го утра объяснил, каким способом это заявление может быть выполнено.

Напоминаем, украинские производители представили собственную разработку — морской дрон MAGURA V5: устройство имеет физические размеры 5,5 м на 1,5 м и способно выполнять различные задачи — от охраны и разведки до нанесения ударов.

Тем временем в сети опубликовали кадры российского морского дрона. При этом заявляют, что это устройство может нести 200 кг взрывчатки.