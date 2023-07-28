Выставляют неудавшимся: в Кремле скрывают правду про украинское контрнаступление, — ISW

По данным аналитиков, в РФ распространяют фейки про массовое уничтожение человеческой силы и техники ВСУ, при этому опуская вопрос собственных потерь.

В России не рассказывают про реальные успехи ВСУ на фронте, чтобы поднять моральный дух оккупантов. Об этом сообщается в отчет ISW.

27 июля президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что российские вооруженные силы достигли значительных успехов в районе контрнаступления, где убили 60 процентов украинского личного состава и 40 процентов пилотов, управляющих украинской боевой авиацией.

Ранее Владимир Путин заявлял о значительном уничтожении украинской техники во время контрнаступательных операций со стороны российских вооруженных сил. Однако, некоторые наблюдатели отмечают, что его утверждения относительно потерь украинских войск могут быть преувеличены и не соответствовать действительности.

При этом российские СМИ заметно нарушают предписанную Кремлем инструкцию, которая запрещает преуменьшать потенциал успешных украинских контрнаступательных операций, в своем представлении об этих событиях в информационном пространстве России.

Напомним, 27 июля появилась официальная информация об освобождении ВСУ села Старомайорское. Президент Зеленский показал бойцов двух подразделений ВСУ, которые вошли в ранее оккупированное село и развернули там украинский флаг.

Кроме того, бойцы ВСУ опубликовали видео боя, предполагают, возле Старомайорского. На видео показана спецоперация по обезвреживанию российского подразделения: взятие в плен двух солдат и ликвидацию остальных.