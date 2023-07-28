На вооружении украинской армии появились чехословацкие инженерные танки VT-72B: что известно

Чехия и Словакия не использует VT-72B, но вероятно, одна из стран передала их Украине. Так же оказалось, что такие машины есть в российской армии.

В украинской армии появилась инженерная машина VT-72B, которая построена на базе танка Т-72. Ее изготавливали в конце 1980-х и в начале 1990-х годов. Об этом сообщает Forbes.

Инженерный танк VT-72B был чешским изделием. Такие машины заметили на вооружении Вооруженных сил Украины, хотя в издании отмечают, что их почти никто не использует в мире. Чехия использует несколько модернизированных VT-72M, которая использует два члена экипажа. Но VT-72B Чехия и Словакия не использует. В 2014 году Чехия передала Украине определенное количество VT-72B, вероятно, часть из них до сих пор в строю.

Украине инженерные танки пригодятся, потому что за месяцы полномасштабной войны была потеряна часть инженерной техники. Особенно полезны они в тех ситуациях, когда поврежденную технику оставляют на поле боя. Ее можно вернуть в строй, а для этого нужна эвакуация, а для этого нужны бронированные ремонтно-эвакуационные машины. В издании отмечают, что VT-72B имеет для эвакуации лебедку, 19-тонный кран и бульдозерный отвал. По своим возможностям танк схож с немецким Bergepanzer, американским М-88 и британским Challenger ARV.

Что более интересно, это то, что VT-72B заметили также на вооружении российской армии. Чехия и Словакия являются сторонниками Украины. Российская армия имеет в своем арсенале сотни различных машин для ремонта и эвакуации. И было мало известно о том, есть ли у них VT-72B. И то, что оккупанты пытаются вернуть в строй все БРЭМ не должно вызывать удивления, потому что ВС РФ потеряли около 300 единиц именно инженерной техники, резюмировали авторы.

Напомним, 28 июля СМИ писали, что США отправят первые танки Abrams уже в сентябре.

Также 28 июля аналитики обновили потери российских и украинских войск. ВСУ уничтожили танки, БМП, артиллерию и другие.