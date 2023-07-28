Минус "Борисоглебск-2", БАТ-2 и танки: новые потери ВС РФ на войне (список)

Силы обороны уничтожили российскую установку "Солнцепек" с беспилотника, российские танки Т-90М и Т-72. Несмотря на наступление ВСУ, потери несет больше именно оккупанты.

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В ходе боевых действий российские оккупанты потеряли еще 34 единицы техники, тогда как украинская армия потеряла 16 единиц техники. Об этом сообщает обозреватель проекта Oryx Якуб Яновский, который ведет подсчет потерь на основе открытых данных.

В обновленном списке потерь российский список пополнился как старой техникой, так и важными для оккупантов средствами РЭБ и современными машинами. В частности враг потерял важный радиоэлектронный комплекс подавления БЗ-301Б "Борисоглебск-2". Это ценная машина, которая больше не будет создавать проблемы на направлении, где ее уничтожили.

Список потерь ВС РФ

Также ВСУ уничтожили 6 танков, среди которых новейший Т-90М, а также последняя модернизация Т-72Б3. ВСУ ликвидировали вражескую тяжелую огнеметную установку ТОС-1А с помощью дрона-камикадзе. Силы обороны продолжают уничтожать российскую артиллерию: 2 установки БМ-21 "Град", 1 БМ-27 "Ураган" и две артиллерийские установки, а также машину управления артиллерийским огнем 1В14.

Инфографика потери российской техники по типу вооружений

Бойцы "приземлили" один беспилотник "Картограф" и уничтожили 7 различных транспортных средств и 9 БМП и БТР.

Вместе с тем украинские войска потеряли 4 танка, один из которых был поврежден и брошен. Западные и советские БМП тоже были потеряны, но две БМП M2 Bradley были повреждены, скорее всего их вернут в строй после ремонта. То же самое и со шведской CV9040C — она не была уничтожена, а повреждена ударом БПЛА.

Обновленный список потерь ВСУ

Напомним, 26 июля аналитики подсчитали, что ВСУ в разы больше уничтожили техники, чем оккупанты.

28 июля в оккупированном Шахтерске прозвучали взрывы на территории нефтебазы.