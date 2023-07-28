"Надо быть бдительными": в Воздушных силах предупредили об угрозе ракетных ударов ВС РФ

Представитель Командования ВС ВСУ Юрий Игнат призывает украинцев каждый раз реагировать на сообщения о вероятной опасности со стороны врага и немедленно переходить в укрытие.

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат предупредил украинцев о высокой вероятности ракетных ударов вражеской армии по Украине. Об этом он 28 июля сообщил во время телемарафона.

"Будем надеяться, этот день будет спокойным, но, по данным Генерального штаба, все же есть высокая вероятность ракетных ударов. Поэтому надо быть бдительными и каждый раз реагировать на те сообщения, которые мы даем относительно воздушных угроз", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, ночь на 28 июля прошла успешно, ВСУ контролируют ситуацию. Сейчас также наблюдается малая активность вражеской авиации. В частности, есть только несколько вражеских бортов, именно поэтому была спокойная ночь.

"Несколько бортов есть только, поэтому имеем такую ночь. Но, к сожалению, таких ночей немного. Поэтому многие украинцы имели возможность хотя бы выспаться сегодня", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, 27 июля начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что российская армия перестала использовать ракеты "Оникс" после взрывов во временно оккупированном Джанкое на Крымском полуострове. Она отметила, что боевая способность противника уменьшается с каждым днем.

Ранее Фокус писал, что в парламенте заявили о создании украинской системы ПВО. Это нужно из-за того, что западные поставки зенитно-ракетных комплексов не покрывают все потребности Украины.