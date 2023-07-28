ВСУ добились тактически значимых успехов возле Бахмута, — ISW (карта)

Военные исследователи пишут об успехах ВСУ южнее Клещиевки. И также отмечают, что российские источники могут преувеличивать свое продвижение в районе Сватово, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления Украины на других участках фронта.

Силы обороны Украины продолжили контрнаступательные операции в районе Бахмута 27 июля и добились некоторых успехов в этом районе, что подтверждается геолоцированными данными из Клещиевки, опубликованными 26 июля. Об этом сообщает "Институт изучения войны" в сводке от 27 июля.

Согласно данным Генштаба ВСУ, Силы обороны продолжают наступательные операции севернее и южнее от Бахмута.

По данным же российских источников, украинские силы наносили удары возле Зализнянского (12 км к северу от Бахмута), Берховки (4 км к северу), Клещиевки, Андреевки (10 км к юго-западу) и Пивничного (20 км к юго-западу).

Российские источники утверждали, что ВС РФ полностью контролируют Клещиевку по состоянию на утро 27 июля, и что украинские силы не смогли удержать позиции в населенном пункте.

Некоторые российские источники заявили, что украинские силы сохраняют присутствие в южной части Клещиевки и продолжают попытки освобождения населенного пункта.

ISW проанализировали недавние кадры с геолокацией, которые показали, что украинские войска недавно добились тактически значимых успехов южнее Клещиевки и сохраняют присутствие в юго-западной ее части.

Карта боевых действий на Донбассе

Российские войска проводили контратаки в районе Бахмута 27 июля. Но без подтвержденных успехов. Генштаб сообщил, что украинские силы отразили атаки ВС РФ возле поселка Хромово.

ВС РФ также заявили о своих успехах в районе запада от Сватово 27 июля. В Генштабе ВСУ отметили безуспешные попытки россиян в районе Надии (14 км от Сватово) и в районе юга от Новоселовского (16 км от Сватово).

В Минобороны РФ заявили о продвижении на 12 км в районе Сергеевки (12 км от Сватово).

Один из российских источников утверждает, что ВС РФ продолжают наступление на запад от Сватово к реки Оскол, темпы продвижения якобы составляют 1 км в день. Однако в ISW не видят визуальных подтверждений заявленных успехов российских войск к юго-западу от Сватово. Источники из РФ могут преувеличивать продвижение российских войск, чтобы отвлечь внимание от контрнаступления Украины на других участках фронта.

Напомним, что, по данным аналитиков, ВСУ, вероятно, продвинулись еще дальше в Запорожской области, но пока визуальных доказательств этого немного.

Также сообщалось, что Вашингтон вынужден пересмотреть стратегию ПРО с учетом опыта войны в Украине.