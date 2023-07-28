Четыре вида угроз: в США пересматривают стратегию ПРО с учетом опыта войны в Украине

Американские эксперты определяют потенциал США в отражении угроз четырех сегментов оружия: баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет, а также беспилотных авиационных систем.

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Ежедневные ракетные удары по Украине показали, что существует реальная потребность в скоординированной, интегрированной противоракетной обороне (ПРО). Пытаясь разобраться в этой угрозе, Национальная академия государственного управления США решила кардинально пересмотреть стратегию американской ПРО. Об этом говорится в материале Breaking Defence от 27 июля.

По мнению сотрудников академии Уильяма Гринуолта и Роджера Кадота, в Украине удалось избежать больших жертв во время российских ракетных ударов только благодаря комплексному подходу к созданию системы противовоздушной обороны, которая включает в себя защиту не только от ракет, но и от беспилотников.

В связи с тем, что потребность в таких средствах защиты становится постоянной в ходе военных действий военные эксперты оценивают потенциал США в отражении угроз четырех сегментов оружия: баллистических ракет, гиперзвуковых систем, крылатых ракет и беспилотных авиационных систем. В итоге Гринуолт и Кадот пришли к выводу, что многое предстоит сделать.

Эксперты пришли к выводу, что глобальная ракетная угроза растет как по масштабам, так и по скорости. Об этом свидетельствуют:

активное развертывание Россией ракет в ходе вторжения в Украину;

стремительное усиление военного присутствия Китая;

активная программа ракетных испытаний в Северной Корее;

способность Ирана накопить достаточно материалов для создания ядерного оружия.

"Как мы видим на примере Украины, ракетные угрозы теперь не просто теоретические. Противоракетная оборона — это вопрос национального выживания, поэтому необходимо, чтобы Министерство обороны и Конгресс пересмотрели, переосмыслили и оптимизировали подход к разработке, приобретению и развертыванию оборонного потенциала для эффективного противодействия этим угрозам", — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что для Министерства обороны была бы полезна организация-интегратор ПРО, обладающая необходимыми полномочиями, бюджетом и квалифицированными кадрами для реализации возможностей по защите от четырех типов ракетных угроз, которые в настоящее время противостоят.

Ранее сообщалось, что в украинском парламенте заявили о создании отечественной системы ПВО. Поскольку западные поставки зенитно-ракетных комплексов не покрывают все потребности Украины, решить проблему поможет разработка ГККБ "Луч" система СД-300.