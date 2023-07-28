Пророссийского блогера Шария будут судить за госизмену, — Офис генпрокурора

По данным следствия, пропагандиста к сотрудничеству с ФСБ России привлек именно бывший руководитель полиции в Винницкой области, после чего Шарий создавал и распространял политически ангажированные сюжеты антиукраинского содержания.

Известного пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова будут судить за госизмену. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в Telegram.

"Им инкриминируется государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли подрывную деятельность против Украины во исполнение задач ФСБ РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что руководитель запрещенной пророссийской политической партии и владелец Youtube-канала Анатолий Шарий, который с 2019 года проживает на территории Испании, организовывал пиар-акции пророссийской направленности. Также он создавал и распространял политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания.

В частности, его к сотрудничеству с ФСБ РФ привлек экс-руководитель полиции областной полиции, который с 2018 года находясь во временно оккупированном Крыму, сотрудничал с врагом. Он предоставлял информацию российскому куратору относительно украинских политиков, руководителей предприятий топливно-энергетической отрасли, владельцев интернет-ресурсов, которые могли быть использованы против Украины. Для выполнения этой задачи он пользовался личными связями и сведениями с предыдущих мест работы.

В результате экс-руководитель полиции и пропагандист Шарий вместе создавали политически ангажированные тенденциозные сюжеты антиукраинского содержания. Тогда как о выполнении своей работы они отчитывались куратору из ФСБ РФ.

Напомним, 6 июля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию за помощь ФСБ РФ в создании видео с допросов украинских пленных.

Ранее Фокус сообщал, что в мае 2023 года Шария задержали в Испании . Тогда он заявлял о планах Украины выставить его на обмен с РФ.