Дошли до "зубов дракона": Силы обороны продвигаются на Запорожье и Донетчине — CNN (карты)

Журналисты со ссылкой на обнародованное видео с фронта сообщили, что защитников заметили вблизи оборонительных рубежей ВС РФ на юге. Также в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение населенного пункта в Волновахском районе.

Силы обороны Украины достигли значительных успехов на юге Запорожской области. Об этом 28 июля написали в CNN.

Журналисты сообщили, что на одном из видео, опубликованных россиянами в соцсетях, впервые можно увидеть украинские войска вблизи "зубов дракона" — оборонительных рубежей РФ на юге.

"Видео, снятое с позиций российских военных, показывает, как украинская военная машина движется по полю, направляясь к канаве перед большим рядом "зубов дракона" — бетонных и арматурных пирамид, которые могут служить препятствием для танков", — говорится в материале.

Российские оккупанты установили "зубы дракона" на захваченных территориях. Они установлены тремя рядами и тянутся на сотни километров. По обе стороны бетонных оборонительных линий захватчики вырыли противотанковые рвы.

"Очевидно, что украинское контрнаступление в южной части страны за последние несколько дней достигло заметных успехов", — подчеркнули в СМИ.

Карта боевых действий в Запорожской области по состоянию на 27 июля Фото: Скриншот

Позже в CNN также проинформировали об успехах Сил обороны в Донецкой области. По данным медиа, украинские войска 27 июля освободили один населенный пункт и закрепляют достигнутые рубежи. В то же время защитниками удалось отбить атаки врага, который пытался вернуть утраченные позиции в районе села Макаровка.

Карта боевых действий в Донецкой области по состоянию на 27 июля Фото: Скриншот

В издании передали, что российские пропагандисты признали успехи Сил обороны на востоке и выражают волнение относительно временно оккупированного поселка Урожайное в Донецкой области.

Данные мониторингового ресурса DeepState также свидетельствуют о возможном продвижении Сил обороны в Донецкой области в районе населенных пунктов Старомайорское, Макаровка и Ровнополь.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Ситуация в Запорожской области также, согласно карте, претерпела определенные изменения. В частности, с 27 июля увеличилась территория с "серой зоной" в районе села Роботино.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Контрнаступление ВСУ в Запорожской и Донецкой областях: что говорят в Генштабе?

28 июля Генеральный штаб ВСУ опубликовал сводку, в которой подтвердил освобождение населенного пункта в Донецкой области и отраженные атаки ВС РФ.

"На Шахтерском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии, силы обороны освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. В районах Ровнополя и Макаровки Донецкой области противник совершил неудачную попытку восстановления утраченного положения", — говорится в публикации пресс-службы в соцсетях.

Освобожденное ВСУ село Старомайорское на карте боевых действий Фото: Скриншот

В то же время деталями по поводу продвижения защитников на Запорожье в Генштабе не поделились.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах", — передала пресс-служба.

Всего в течение суток у Сил обороны произошло более 30 боевых столкновений с вражескими силами.

Напомним, освобождение села Старомайорское в Донецкой области подтвердил президент Владимир Зеленский. Он опубликовал видео с украинскими военными, которые деоккупировали населенный пункт. Село имеет площадь почти 2 кв. километра и размещено на берегу реки Мокрые Ялы в Волновахском районе.

28 июля эксперты проанализировали, какие перспективы для контрнаступления открыло освобождение села Старомайорское.