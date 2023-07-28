"Дефицита зерна нет": президент Зимбабве отверг предложение Путина

По словам африканского лидера, его страна благодарна России за предложение о бесплатной поставке зерна, однако продовольствия у них в достатке.

Президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва отказался от бесплатного зерна, которое 27 июля во время саммита Россия-Африка предложил Путин. Об этом сообщает Reuters.

"Мы очень благодарны. "У нас вообще нет дефицита зерна. Мы обеспечены продовольствием, он просто добавляет к тому, что у нас уже есть", — цитирует издание африканского лидера.

Напомним, 27 июля в Санкт-Петербурге стартовал саммит Россия-Африка, во время которого Путин сделал ряд заявлений, относительно будущего сотрудничества с африканскими странами. Глава Кремля сказал, что в ближайшие месяцы Россия готова бесплатно отправить в ряд африканских стран по 25-50 тысяч тонн зерна и возместить расходы на доставку. В частности это касается Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республики, а также Эритреи.

Кроме того, Путин назвал Африку новым центром силы, с которым придется считаться каждой стране, и сообщил, что при правильном подходе африканские страны могут из импортера превратиться в крупного производителя зерновых. Помимо прочего глава Кремля заявил, что готов списать задолженность в размере 23 миллиардов долларов за все время сотрудничества с африканскими странами.

На Западе скептически отнеслись к сближению России с Африкой. Федеральный министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце назвала саммит в Петербурге "пиар-шоу Путина" и предостерегла лидеров африканских стран от сотрудничества с Российской Федерацией.

Как писали в издании The Moscow Times 25 июля, большинство глав африканских государств решили отказаться от участия в саммите "Россия-Африка", который Кремль пытался представить как новый дипломатический прорыв и подтверждение важности РФ в мире. Это нисколько не оскорбило представителей РФ. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что не будут обижаться на те африканские страны, которые не отправили своих лидеров в Санкт-Петербург.