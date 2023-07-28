Делайте собственное ПВО: губернатор Ростовской области предупредил предприятия об атаках дронов (видео)

По словам главы региона Голубева, российские власти предлагают нефтеперерабатывающим компаниям самостоятельно принимать меры для защиты от атак беспилотников — тем временем чиновники обещают создать для этого "все условия".

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как его регион готовится к атакам беспилотников, а также другим "эксцессам", которых он ожидает из-за войны в Украине. О своих надеждах и планах российский чиновник рассказал агентству "РИА Новости".

По словам губернатора, области угрожает две опасности: атаки беспилотников неизвестного происхождения и общая граница с так называемыми "независимыми республиками ЛНР и ДНР". Он вспомнил о некотором "потоке", который наблюдался во время гибридного российского вторжения 2014 года — аналогичные события он ожидает и теперь. Впрочем, чиновник не конкретизировал, что же это за "очень большой поток" имеет в виду — то ли беженцев от войны, то ли продвижение российских войск — ясности нет.

Ростовская область — Google maps

Область прилагает "максимум", чтобы защитить стратегические объекты на своей территории, подчеркнул Голубев. Например, "[власть принимает определенные меры], и потом сами предприятия создают определенные условия". При этом он старательно перечислил, какие объекты под угрозой: атомные станции, энергетическая инфраструктура, нефтеперерабатывающие заводы, места хранения нефтепродуктов.

Стратегические объекты будут защищать целым рядом мер. Прежде всего, каждое предприятие должно самостоятельно создать средства для противодействия беспилотникам. Вместе с тем, привлечены определенные силы для безопасности: например, полиция, "казацкие" подразделения, "дружинники" и пограничники.

Почти одновременно с заявлением Голубева в Ростовской области прозвучали, предположительно, два взрыва. Свидетели сообщили, что инцидент произошел в Таганроге — посреди города образовалась воронка диаметром 5 на 5 метров. Какова причина взрывов — атака беспилотников, или прилет ракет, или что-то другое — пока не известно.

Отметим, в мае 2022 года в Ростовской области вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Новошахтинске. Огонь пылал на площади до 100 кв. м. О причинах и последствиях инцидента местное МЧС и губернатор Голубев не сообщили.

Между тем на территории Ростовской области Google maps показывает 7 нефтеперерабатывающих заводов. большинство расположено возле границы с Луганской областью на расстоянии 30-50 км.

Кроме того, на территории области есть Ростовская АЭС, расположенная возле города Волгодонска на расстоянии 370 км от подконтрольной Украине территории.

Ростовская АЭС в Волгодонске Фото: Википедия

Также в сети можно найти адреса 63 воинских частей ВС РФ в Ростовской области. Общеизвестно, что российские войска активно используют военные аэродромы "Миллерово" и "Морозовск", откуда взлетают самолеты, чтобы бомбить Украину.

На территории Ростовской области — пять авиабаз ВС РФ Фото: Слово і діло

Напоминаем, 26 июля в Крым произошло попадание ракет неизвестного происхождения по казармах ВС РФ. В результате удара, предполагают, Storm Shadow, в больницу попали несколько десятков солдат из батальона, который находился в здании, где вспыхнул пожар.

25 июля военный эксперт объяснил, зачем ВСУ нужно наносить удары по оккупированному Крымскому полуострову. Одна из причин — важность уничтожения российской военной логистики, благодаря которой питается южная группировка ВС РФ.