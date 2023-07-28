Маскировка не сработала: бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили САУ "Гвоздика" (видео)

По словам российских добровольцев, ВС РФ тщательно пытались спрятать военную технику, но безуспешно.

Добровольцы Легиона "Свобода России" показали уничтожение самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" советского производства. Соответсвующее видео бойцы опубликовали 28 июля.

На опубликованных кадрах представлена работа 1-го батальона "Легиона".

Сообщается, что в райне временно оккупированной Горловки Донецкой области разведчики обнаружили замаскированную САУ 2С1 "Гвоздика". Координаты были переданы бойцам, после чего минометный расчет успешной по ней отработал.

"Путинские оккупанты приложили много усилий с целью замаскировать самоходку, но наши пилоты — профи в своей работе", — отметили добровольцы.

Напомним, 26 июля сообщалось, что в подразделении российских добровольцев "Легион Свобода России" была проведена церемония принятия присяги новобранцами, которые продемонстрировали свою преданность в бою. Теперь они официально включены в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Напомним также, что командир "Русского добровольческого корпуса" в начале июля 2023 года анонсировал спецоперацию, которая, как он отметил, будет "удивительной".