"Вон из Украины. Что-то не ясно?": Подоляк напомнил РФ условия Киева по переговорам

Советник руководителя ОП считает, что сейчас с Россией нет смысла говорить, ведь Москва подрывает глобальный порядок безопасности и продолжает кровавую войну против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк после серии заявлений Кремля, которые прозвучали 28 июня относительно провала каких-то значимых переговоров, напомнил РФ требования Украины. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Опять демонстрируется традиционное "переговорное нытье" россиян: "С нами отказываются говорить!" Да, они делают. Потому что нет смысла. Потому что именно Российская Федерация подрывает международное право и глобальный порядок безопасности; организовали широкомасштабную кровавую неспровоцированную войну; показательно терроризирует мирное население другой страны крылатыми ракетами, убивая тысячи людей. О чем и с кем говорить?", — ответил Подоляк на упреки Москвы.

Чтобы начать переговоры советник главы ОП перечислил основе требования Украины к России: "Если Москва хочет договариваться, путь свободен. 1. Прочь из Украины. 2. Смена политической элиты. 3. Признать военные преступления. 4. Выдать трибуналу организаторов войны. Что-то не ясно?" — написал Подоляк.

Что известно об упреках Кремля

Президент РФ Владимир Путин 28 июля на пленарном заседании саммита "Россия-Африка" заявил: "США и НАТО отказываются от переговоров с Россией по обеспечению равной безопасности для всех стран, а президент Украины Владимир Зеленский законодательно закрепил невозможность вести переговоры с Россией".

Он подчеркнул, что неоднократно заявлял о готовности России к переговорам, однако Москва не может навязывать их, потому что украинская власть, вроде бы, отказывается.

Напомним, 28 июля пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова "по Фрейду" объяснила ненависть украинцев к Путину. Чиновница заявила, что то, что "происходит в Украине" сейчас, объяснил бы основатель психоанализа Зигмунд Фрейд.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Африка становится новым центром силы, и с этим придется каждой стране считаться. Путин уверен, что Россия и страны Африки имеют общее согласие в том, что за свой суверенитет нужно бороться.