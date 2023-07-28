"Прилет по зданию МВД": в оккупированном Донецке прозвучали взрывы (фото, видео)

По сообщению росСМИ, город якобы уже второй раз за сутки подвергся обстрелу. В здании силовиков т.н. "ДНР" выбило окна, а площадь перед управлением усыпана осколками.

В сети сообщают о взрывах во временном оккупированном городе Донецк. Об этом 28 июля сообщает российское пропагандистское медиа Readovka.

Согласно сообщению росСМИ, удар пришелся по зданию т.н. "МВД "ДНР". Здание получило сильные повреждения — разбиты окна, обвалилась часть отделки, а площадь перед управлением усыпана осколками.

Также сообщается, что до этого в Киевском районе города прозвучало несколько взрывов

"Был убит пожилой мужчина, ранены две женщины и маленькая девочка, а также сгорела дотла хозяйственная постройка на частном участке", — сказано в сообщении.

Напомним, 28 июля взрывы прозвучали также в Ростовской области России. В Минобороны России утверждают, что ВСУ якобы запустили переоборудованные ракеты для зенитного комплекса C-200 по городам Таганрог и Азов.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва ракеты в Таганроге пострадали 15 человек.