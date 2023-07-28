В Днепре прогремели мощные взрывы: ВС РФ ударили по многоэтажке, — нардеп

Как сообщил нардеп Александр Бакумов, сотрудники ГСЧС приступили к спасению людей и ликвидации последствий вражеского удара.

В городе Днепр прогремели мощные взрывы. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил народный депутат Александр Бакумов в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по жилому многоэтажному зданию.

Сотрудники ГСЧС приступили к спасению людей и ликвидации последствий вражеской атаки.

В Днепропетровской областной военной администрации подробностей пока не сообщали. Глава ОВА Сергей Лысак призвал соблюдать информационную тишину.

Вместе с тем в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения на востоке и юге страны. ТАкже сообщалось о взлете МмГ-31 с аэродрома "Саваслейка".

Подробности уточняются.

28 июля произошел взрыв в городе Таганрог, который расположен в Ростовской области. По заявлению Министерства обороны России, Вооруженные силы Украины якобы использовали переоборудованные ракеты для зенитного комплекса С-200 и выпустили их по городам Таганрог и Азов.