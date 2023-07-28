"Мекка для специалистов": в Украине самый высокий уровень производства БПЛА в мире, — Камышин (видео)

По данным Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, сейчас уже более 100 компаний производят беспилотники. Кроме того, Украина опережает другие страны в применении дронов на передовой.

Украина опережает все страны мира в производстве дронов. Об этом в эфире телемарафона 28 июля заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Сегодня уже более 40 компаний участвуют в поставках, более 100 компаний производят что-то, что летает, ездит по земле и плавает по воде. В этом плане Украина станет точно Меккой для людей, которые хотят разобраться в специфике БПЛА", — сказал он.

Чиновник отметил, что такого уровня производства летальных, наземных и плавательных дронов как в Украине, нет ни в одной из стран мира. По его словам, применение беспилотников в войне также является наиболее продвинутым. Министр предположил, что в дальнейшем развитие этой отрасли повлияет и на другие секторы жизни, в частности аграрный.

"Сегодня мы видим, что это новый сектор экономики", — подчеркнул Камышин.

Напомним, 25 июля стало известно о запуске в промышленное производство разведывательного дрона Sirko. Он является сугубо украинской разработкой, созданной инженерами из Харькова и Львова. Цена беспилотника составляет от $3000 до $9250 в зависимости от комплектации.

Представитель UA Dynamics Максим Субботин анонсировал модификацию дронов Punisher. Обновленные беспилотники смогут не только избегать воздействия средств радиоэлектронной борьбы, но и охотиться на них.