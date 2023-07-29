ВС РФ потеряли более двух рот: ВСУ продвигаются и имеют успех на юге Украины, — Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировки "Таврия" заявил, что ВСУ уничтожили 2 танка, 4 ББМ, пушку Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Эленор", пушку 2А36 "Гиацинт-Б", а также автомобили.

На юге Украины Силы обороны смогли освободить имеют некоторые успехи и выбивают врага с занятых позиций. Об этом вечером 28 июля написал командующий оперативно-стратегической группировкой "Таврия" в Telegram.

По его словам, украинские смогли освободить Старомайорское в Донецкой области, а сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

"В целом, за прошедшие сутки враг 17 раз атаковал наши позиции и совершил 666 обстрелов. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач", отметил Тарнавский.

По его словам, за последние российские оккупанты потеряли убитыми и ранеными более двух рот. Также были уничтожены 19 единиц техники ВС РФ.

"В частности, 2 танка, 4 ББМ, пушка Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Эленор", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника", — отметил Тарнавский.

По его словам, Силы обороны также уничтожили 8 складов боеприпасов врага.

Напомним, что журналисты писали, что Силы обороны продвигаются на Запорожье и Донетчине. Журналисты со ссылкой на обнародованное видео с фронта сообщили, что защитников заметили вблизи оборонительных рубежей ВС РФ на юге. Также в Генштабе ВСУ подтвердили освобождение населенного пункта в Волновахском районе.

Также Командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что в районе Бахмута ВСУ начали применять контрбатарейную борьбу. По мнению генерал-полковника, необходимо принимать решение о переброске частей и подразделений на направления, где можно развить успех.