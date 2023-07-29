Более 60 немцев причастных к экстремизму уехали на войну в Украину, — Welt

По данным Федерального министерства внутренних дел Германии, большинство из них являются носителями так называемой "иностранной идеологи", совершившими политически мотивированные преступления.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину десятки граждан Германии уехали добровольцами на войну. Согласно данным Федерального министерства внутренних дел страны, силовики зафиксировали 61 человека, имеющего отношение к экстремизму или политически мотивированным преступлениям. Об этом 29 июля сообщило немецкое издание Welt.

В отношении 39 человек имелись признаки того, что они покинули Германию с намерением участвовать в боевых действиях. Из них 27 человек были настроены пророссийски, а 12 человек поддерживали Украину. При этом органы безопасности ФРГ располагают информацией о том, что эти добровольцы принимали участие в боевых действиях.

По данным силовиков, большинство из них являются носителями так называемой "иностранной идеологии" — как правило, это люди, не являясь этническими немцами, совершают политически мотивированные преступления.

Между тем авторы публикации отмечают, что на самом деле число воюющих в Украине добровольцев из Германии выше. Кроме того, есть ряд бывших военнослужащих, которые ранее проходили подготовку в Бундесвере, вступивших в Интернациональный легион в составе украинской армии.

В связи с этим возникает вопрос законности участия этих людей в вооруженном конфликте. По словам анонимной представительницы Федерального министерства юстиции, участие в боевых действиях на территории Украины не является наказуемым. Это касается тех случаев, когда они действуют не как наемники, а как военнослужащие регулярных вооруженных сил или приравненных к ним добровольческих корпусов и ополчений.

Однако это не защищает их от расследования возможных военных преступлений, отметили авторы материала. При этом они добавили, что генеральный прокурор не захотел комментировать вопрос о том, ведутся ли соответствующие разбирательства в отношении комбатантов, покинувших страну.

Комментируя позицию прокуратуры депутат Бундестага Родерих Кизеветтер призвал провести соответствующее расследование, поскольку комбатанты могли систематически участвовать в военных преступлениях и преступлениях в области прав человека.

"Лица, которые добровольно вступают в российские вооруженные силы или террористические группы для участия во вторжении в Украину, должны быть привлечены к ответственности после возвращения в Германию", — заявил политик.

Ранее сообщалось, что военные специалисты из Германии якобы раскритиковали действия украинских сил в ходе летнего контрнаступления Сил обороны. Как написали журналисты Bild, украинские бойцы плохого применяют навыки ведения боя, полученных во время обучения на Западе. При этом в Министерстве обороны Германии отказались комментировать документ, который якобы содержит критику в адрес тактики Вооруженных сил Украины.