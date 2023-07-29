"Вся суть русского мира": в оккупированной Макеевке появился мурал со "звездой" TikTok (фото)
По словам украинского журналиста Дениса Казанского, на стене одного из домов изобразили местную "знаменитость".
Во временно оккупированной Макеевке Донецкой области появился мурал, на котором изображена "местная знаменитость" — Евгений Васильев. Об этом 29 июля сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.
Ранее Васильев воевал на стороне так называемой "ДНР", а теперь стал "звездой" русскоязычного "Тиктока".
"Мурал в оккупированной Макеевке. Художнику удалось гениально воплотить всю суть русского мира на одной картине", — рассказал Казанский о творческих "успехах" оккупантов.
Напомним, 4 июля ВСУ нанесли удар по российскому складу в Макеевке, результатом чего стало уничтожение "действительно большого склада". Этот склад содержал значительное количество реактивных снарядов для РСЗО БМ-21 "Град".
Ранее, 28 января, Военная разведка Минобороны Великобритании сообщала, что в результате удара по базе в оккупированной Макеевке Донецкой области, Россия понесла потери, превышающие 300 человек личного состава ВС РФ.