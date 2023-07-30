25 дронов за ночь: Крым подвергся массированной атаке беспилотников, — Минобороны РФ (фото, видео)

Российские захватчики заявили, что 9 дронов прекратили работу в результате деятельности средств радиоэлектронной борьбы, а еще 16 были сбиты силами ПВО.

Временно оккупированный Крым якобы атаковали 25 беспилотников. Об этом 30 июля сообщило Министерство обороны России в Telegram.

По информации ведомства, 16 дронов сбили средствами ПВО. Еще 9 прекратили работу в результате деятельности средств радиоэлектронной борьбы.

По данным российского Минобороны, беспилотники не достигли цели, поскольку потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут, но доказательств не обнародовали. Пострадавших и разрушений инфраструктуры вроде бы нет.

Местные жители в соцсетях обсуждают неспокойную ситуацию на полуострове. В Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали фото, как считают очевидцы, вероятной работы российской ПВО.

как небо над Симферополем в ночь с 29 на 30 июля Фото: Крымский ветер

Военное руководство Украины пока эти сообщения не комментировало ситуацию.

Удар по Чонгарскому мосту

Силы обороны Украины 29 июля нанесли удары по Чонгарскому мосту. Таким образом и в дальнейшем разрушается логистика врага на левом берегу Херсонщины.

Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", отметила, что удары направлены на то, чтобы снизить пропускную способность моста и ближайших транспортных путей. На левом берегу враг существенно ощущает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой. Российские оккупационные подразделения выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение.

"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко", — пояснила она.

Взрывы в Казачьей бухте и уничтожение склада БК

На территории полуострова взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. Главное управление разведки Минобороны Украины 29 июля подтвердило информацию. После взрыва на место происшествия в Казачьей бухте отправились несколько карет скорой помощи, а местные жители слышали, как детонировали боеприпасы. Взрыв прогремел поздно вечером 28 июля в районе Казачьей бухты.

По информации "Радио Свобода", возле бухты размещается военный городок 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. В этой локации расположены казармы для личного состава, плац и помещения управления. Неподалеку — военный склад. Оккупационное подразделение принимало участие в захвате Крыма в 2014 году и сейчас участвует в полномасштабной войне России против Украины.

Напомним, 28 июля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро войдут во временно оккупированный Крым. Конкретной даты он не назвал.