25 дронов за ночь: Крым подвергся массированной атаке беспилотников, — Минобороны РФ (фото, видео)
Российские захватчики заявили, что 9 дронов прекратили работу в результате деятельности средств радиоэлектронной борьбы, а еще 16 были сбиты силами ПВО.
Временно оккупированный Крым якобы атаковали 25 беспилотников. Об этом 30 июля сообщило Министерство обороны России в Telegram.
По информации ведомства, 16 дронов сбили средствами ПВО. Еще 9 прекратили работу в результате деятельности средств радиоэлектронной борьбы.
По данным российского Минобороны, беспилотники не достигли цели, поскольку потерпели крушение в акватории Черного моря в районе мыса Тарханкут, но доказательств не обнародовали. Пострадавших и разрушений инфраструктуры вроде бы нет.
Местные жители в соцсетях обсуждают неспокойную ситуацию на полуострове. В Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали фото, как считают очевидцы, вероятной работы российской ПВО.
Военное руководство Украины пока эти сообщения не комментировало ситуацию.
Удар по Чонгарскому мосту
Силы обороны Украины 29 июля нанесли удары по Чонгарскому мосту. Таким образом и в дальнейшем разрушается логистика врага на левом берегу Херсонщины.
Наталья Гуменюк, руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг", отметила, что удары направлены на то, чтобы снизить пропускную способность моста и ближайших транспортных путей. На левом берегу враг существенно ощущает недостаток снарядов и техники в связи с нашей боевой работой. Российские оккупационные подразделения выискивают новые пути в объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение.
"Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко", — пояснила она.
Взрывы в Казачьей бухте и уничтожение склада БК
На территории полуострова взорвался склад боеприпасов российских оккупантов. Главное управление разведки Минобороны Украины 29 июля подтвердило информацию. После взрыва на место происшествия в Казачьей бухте отправились несколько карет скорой помощи, а местные жители слышали, как детонировали боеприпасы. Взрыв прогремел поздно вечером 28 июля в районе Казачьей бухты.
По информации "Радио Свобода", возле бухты размещается военный городок 810-й отдельной бригады морской пехоты в Севастополе. В этой локации расположены казармы для личного состава, плац и помещения управления. Неподалеку — военный склад. Оккупационное подразделение принимало участие в захвате Крыма в 2014 году и сейчас участвует в полномасштабной войне России против Украины.
Напомним, 28 июля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что ВСУ скоро войдут во временно оккупированный Крым. Конкретной даты он не назвал.