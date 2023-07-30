25 дронів за ніч: Крим зазнав масованої атаки безпілотників, – Міноборони РФ (фото, відео)

Російські загарбники заявили, що 9 дронів припинили роботу внаслідок діяльності засобів радіоелектронної боротьби, а ще 16 були збиті силами ППО.

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Тимчасово окупований Крим нібито атакували 25 безпілотників. Про це 30 липня повідомило Міністерство оборони Росії у Telegram.

За інформацією відомства, 16 дронів збили засобами ППО. Ще 9 припинили роботу внаслідок діяльності засобів радіоелектронної боротьби.

За даними російського Міноборони, безпілотники не досягнули мети, оскільки зазнали аварії в акваторії Чорного моря в районі мису Тарханкут, але доказів не оприлюднили. Постраждалих і руйнувань інфраструктури наче немає.

Місцеві мешканці у соцмережах обговорюють неспокійну ситуацію на півострові. У Telegram-каналі "Крымский ветер" опублікували фото, як вважають очевидці, ймовірної роботи російської ППО.

наче небо над Сімферополем вніч з 29 на 30 липня Фото: Крымский ветер

Військове керівництво України наразі ці повідомлення не коментувало ситуацію.

Удар по Чонгарському мосту

Сили оборони України 29 липня завдали ударів по Чонгарському мосту. У такий спосіб й надалі руйнується логістика ворога на лівому березі Херсонщини.

Наталія Гуменюк, Керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь", зазначила, що удари спрямовані на те, щоб знизити пропускну спроможність мосту та найближчих транспортних шляхів. На лівому березі ворог суттєво відчуває нестачу снарядів і техніки в зв'язку з нашою бойовою роботою. Російські окупаційні підрозділи вишукують нові шляхи в об'їзд для того, щоб постачати своїм військам боєприпаси, техніку і поповнення.

"Тому робота проведена філігранно, точно, влучно", – пояснила вона.

Вибухи у Козачій бухті та знищення складу БК

На території півострова вибухнув склад боєприпасів російських окупантів. Головне управління розвідки Міноборони України 29 липня підтвердило інформацію. Після вибуху на місце події в Козачій бухті вирушили кілька карет швидкої допомоги, а місцеві мешканці чули, як детонували боєприпаси. Вибух пролунав пізно ввечері 28 липня в районі Козачої бухти.

За інформацією "Радіо Свобода" біля бухти розміщується військове містечко 810-ї окремої бригади морської піхоти у Севастополі. У цій локації розташовані казарми для особового складу, плац і приміщення управління. Неподалік — військовий склад. Окупаційний підрозділ браву участь у захопленні Криму у 2014 році і зараз бере участь у повномасштабній війні Росії проти України.

Нагадаємо, 28 липня начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ скоро увійдуть в тимчасово окупований Крим. Конкретної дати він не назвав.