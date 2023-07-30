"Получили то, чего хотели": в ВСУ оценили последствия взрывов в Москве (видео)

Кремлевские чиновники пытаются скрыть правду, заявляя о надежности ПВО, но в разных городах РФ регулярно раздаются взрывы.

Война уже давно касается обычных российских граждан, поэтому неудивительно, что в Москве что-то взрывается. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Он отметил, что власти РФ стремятся закрывать глаза на "прилеты", но скрыть информацию все же не удается. На территории страны всегда "что-то таки прилетает".

"Уже есть определенные настроения в России — что-то прилетает, и громко", — высказался Игнат.

Спикер также обратил внимание на то, что заявленного спокойствия в российской глубинке не наблюдается. Кремлевские чиновники пытаются скрыть правду, которая четко демонстрирует слабость всей вертикали управления. Он также намекнул, что во временно оккупированном Крыму также "не сработала ПВО РФ".

"Они получили то, чего хотели", — добавил Юрий Игнат.

Взрывы в Москве в ночь с 29 на 30 июля

В Москве и Подмосковье ночью 30 июля слышали взрывы, российские власти говорят об атаке беспилотников и работе противовоздушной обороны. Взрыв произошел на одном из этажей в здании "IQ-квартала" в деловом центре, в Москве и Подмосковье ограничили полеты. Российские власти заявили о налете беспилотников и работе противовоздушной обороны.

В Минобороны РФ 30 июля также заявили, что Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Российские захватчики сообщили, что 9 дронов прекратили работу в результате деятельности средств радиоэлектронной борьбы, а еще 16 были сбиты силами ПВО.

Напомним, 30 июля момент атаки БПЛА по башне "IQ Квартал" в деловом центре "Москва-Сити" попал на видео. По данным пропагандистов, первый дрон прилетел в небоскреб "IQ квартал", а второй — в здание бизнес-центра "Око-2".