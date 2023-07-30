"Хватило 5 минут": артиллерия ВСУ уничтожила ЗРК "Бук" (видео)

Украинские артиллеристы ликвидировали российское средство ПВО, которое выполняло задачи по прикрытию неба для оккупантов.

Украинские защитники зафиксировали российскую технику из комплекса "Бук" и за пять минут уничтожили ее. Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram сообщил 30 июля подробности.

Подразделения воинской части А1108 зафиксировали за лесополосой российскую технику. Впоследствии украинские артиллеристы ликвидировали российский ЗРК, который выполнял задачи по прикрытию неба для оккупантов.

"За 5 минут он был уничтожен", — говорится в заметке генерал-полковника.

Ликвидация этой техники позволила открыть целый район для свободной "работы" артиллерийских подразделений. Теперь они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике.

По информации Telegram-канала donetchanyn, уничтожение вражеского ЗРК произошло вблизи Новопетриковки Волновахского района.

район Новопетриковки Фото: DeepStateMAP

Уничтожение ЗРК "Бук" в войне с Россией

В июле на южном направлении произошло результативное уничтожение техники РФ. Украинским войскам удалось ликвидировать зенитный ракетный комплекс "Бук", РЛС "Зоопарк", 2 станции РЭБ и автомобильную технику. Среди наиболее ценных образцов защитники назвали 6 танков, 3 ББМ, 4 пушки Д-30, пушку 2С5 "Гиацинт-С", 4 БПЛА Zala, БПЛА Supercam, 2 самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубицу "Мста-С", комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М".

Украинские войска в апреле уничтожили вражеский ЗРК "Бук" в Донецкой области. Российскую систему ПВО под оккупированной Авдеевкой поразили с помощью дрона-камикадзе.

Также ВСУ ликвидировали ЗРК "Бук" российских войск в Донецкой области. Артиллеристы 109-й отдельной бригады теробороны точно выстрелили боеприпасом калибра 155 мм. В результате попадания произошла зрелищная детонация снарядов к комплексу.

Напомним, 30 июля в Мариуполе партизаны устроили диверсию. Они взорвали грузовики и здание с военными РФ.