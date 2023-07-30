"Война продлится 4 года": министры Словакии и Венгрии поспорили из-за Украины (фото, видео)

Западные дипломаты не смогли найти общий язык, когда речь зашла о российской агрессии в Украине. Словацкий политик убежден, что главная существующая сегодня проблема — Россия, а не позиция Евросоюза.

Министры иностранных дел Венгрии и Словакии высказали свое мнение о войне в Украине и они оказались категорически несогласны друг с другом. Диалог между ними произошел в социальной сети Twitter 30 июля.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач поделился роликом, на котором глава МИД Венгрии Петер Сийярто жалуется на то, что Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в войне с РФ.

В связи с этим, по его мнению, война будет идти еще минимум четыре года.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько людей погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года, которые потом кому-то придется ликвидировать", — считает Петер Сийярто.

Словацкий глава МИД Мирослав Влаховский увидел в сети этот отрывок и не смог пройти мимо. Он считает, что его коллега из другой страны должен был сначала спросить реальное мнение людей, прежде чем озвучивать подобные тезисы, ведь они могут не совпадать с реальностью.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не припоминаю никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", — ответил Мирослав Влаховский.

Конец сообщения ознаменовался фразой на венгерском языке: "Ruszkik haza! Legyen béke!", что в переводе означает "Русские домой! Да будет мир!" Это отсылка к восстанию Венгрии в 1956 году, подавленному войсками СССР.

Министры МИД Венгрии и Словакии не смогли найти общий язык из-за войны в Украине Фото: Скриншот

На этом диалог не закончился и словацкому министру ответил государственный секретарь Венгрии Тамаш Менцер. Он считает, что у Мирослава Влоховского или плохая память или же он начинает врать.

"На последней встрече министров иностранных дел ЕС обсуждалось предложение тратить по €5 млрд в год в течение следующих 4 лет на финансирование поставок оружия в Украину. Министр иностранных дел Словакии не возражал против этого предложения. Вопрос: Если в ближайшие 4 года войны не будет, то зачем нам финансировать поставки оружия?", — говорится в сообщении.

При этом, позиция Будапешта не изменилась — они якобы хотят немедленного прекращения огня и мира.

В ответ на это Мирослав Влаховский заявил, что у него все хорошо с памятью, но связи со способностью Украины защищать себя в будущем и длительностью войны он не видит.

Министры МИД Венгрии и Словакии не смогли найти общий язык из-за войны в Украине Фото: Скриншот

Напомним, 28 июля сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Запад в нежелании вести переговоры с РФ. По его словам, Европа отвергла вероятность переговоров с Россией и сделала ставку на украинские войска, поэтому будет стремиться, чтобы ВСУ достигли успеха во время наступательных операций.