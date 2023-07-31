"Мобилизуют 80% мужчин": Генштаб опроверг фейк относительно призыва в ВСУ

Украинцы получают сообщения о рейдах, во время которых якобы будут проверять документы и всем мужчинам вручать повестки. Такие публикации являются российской дезинформацией.

Российские пропагандисты распространяют фейки о проведении "полной мобилизации" в Украине, во время которой якобы планируют мобилизовать 80% мужчин. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ в Twitter.

"Враг проводит очередную информационную операцию, направленную на срыв мобилизационных мероприятий в Украине", — говорилось в сообщении.

Отметили, что "под флагом" ТСН телевизионного канала "1+1" через некоторые Telegram-каналы распространяют дезинформацию о проведении "полной мобилизации" в Украине. Тогда как в домовых группах и чатах в мессенджерах Telegram, Viber и WhatsApp распространяются следующие сообщения: "Здравствуйте! Завтра утром и до вечера будут перекрыты дороги на светофорах, будет рейд, будут проверять документы полиция и военные, всем мужчинам призывного возраста будут вручаться повестки".

В Генштабе объяснили, что такие фейковые сообщения и публикации распространяются для дискредитации мобилизационных мероприятий в Украине и распространения паники среди населения

"Призываем всех, кто получил подобные сообщения, сразу сообщать другим участникам чатов и групп о том, что они являются дезинформацией. Только вместе мы обеспечим нашу информационную безопасность и победим врага", — подчеркнули в Генштабе ВСУ.

В командовании добавили, что Верховная Рада приняла решение о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней — до 18 ноября 2023 года. Однако во время заседания не рассматривались и не принимались никакие дополнительные условия и решения по увеличению объемов мобилизации.

Напомним, 28 июля Фокус писал, что в западных регионах наблюдается самая напряженная ситуация для бизнеса из-за наибольшего количества мобилизованных работников.

С 1 августа ожидаются изменения и нововведения в системе мобилизации. В частности, у срочников появится возможность добровольно присоединиться к Силам обороны. Также изменения ввели в сфере бронирования сотрудников.