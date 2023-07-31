Британия утилизировала более 40 танков Challenger 2, которые могли бы передать Украине, — Times

Между 2010 и 2014 годами правительство утилизировало 43 машины, которые сейчас были бы очень кстати для украинской армии. Великобритания считала, что большие войны уже в прошлом, поэтому сокращали армию и технику.

Министерство обороны Великобритании утилизировало 43 танка Challenger 2, которые потенциально могли бы передать Украине. Об этом сообщает газета The Times.

В Британии утилизировали 43 танка Challenger 2, на что ушло около 4 млн фунтов налогоплательщиков. Танки признали такими, что не подлежат ремонтным работам. Из-за этого возникает опасение относительно способности британской армии бороться в длительном конфликте после многих лет сокращения обороны. Согласно планам правительства, планируется сократить армию до 73 тысяч бойцов, что является наименьшим количеством со времен Наполеоновской войны.

Стоит отметить, что списание 43 Challenger 2 произошло в период между 2010 и 2014 годами. Если бы этого не сделали, то сейчас их можно было бы направить Украине, пишут журналисты. Генерал-майор Чарльз Коллинз, помощник начальника Генштаба еще в марте заявлял, что надо иметь "стратегическую скромность", чтобы признать, что Великобритания не способна больше самостоятельно действовать в крупных конфликтах.

Аналитик Джастин Крамп и экс-командир танка Challenger 2 заявил, что причиной того, что танки были утилизированы, а не сохранены, частично было то, что хранение в Великобритании было дорогим, и что в то время большие наземные войны в Европе просто считались делом прошлого.

Война в Украине развеяла миф о том, что масштабные войны уже в прошлом. Британское правительство в рамках Стратегического обзора обороны и безопасности 2010 года решило сократить армию на 40%, часть этого была утилизация десятков танков. Полномасштабная война не повлияла на планы сокращения танков. Теперь их будет 148 и их всех модернизируют до уровня Challenger 3. Также 75 танков отправят на долгосрочное хранение. Председатель специального комитета по вопросам обороны Тобиас Эллвуд считает, что эти 75 танков надо отправить Украине. Но из 75 машин только 44 могут быть пригодными к эксплуатации.

Также в издании сравнивают потери РФ за 18 месяцев полномасштабного вторжения — более 2100 танков. При этом на все Соединенное Королевство было 386 Challenger 2.

Напомним, 22 июля десантники ВСУ показали возможности британских танков Challenger 2.

19 июля в отчете Минобороны Британии сообщили о намерениях модернизировать Challenger 2 после изучения российских трофеев.