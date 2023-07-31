Окружили и захватили: бойцы бригады "Лють" взяли в плен пятерых солдат ВС РФ (видео)

Российские оккупанты сами вышли из окопа с поднятыми руками и сдались в плен. Затем их конвоем увели украинские бойцы.

Бойцы объединенной бригады "Лють", которая входит в состав "Гвардии наступления", успешно окружили позиции вражеских сил и сумели захватить в плен пятерых вооруженных противников из России. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

"Окружили и взяли в плен пятерых оккупантов, остальные, кто не захотел сложить оружие, – были уничтожены! Профессиональная и качественная работа бойцов бригады "Лють" Гвардии наступления", — говорится в сообщении.

На видеозаписи можно наблюдать, как оккупанты выходят из окопа с поднятыми руками, демонстрируя готовность сдаться в плен. После этого украинские бойцы проводят этих вооруженных противников к месту сбора, где формируется конвой для их последующей эвакуации.

Где именно происходили события, неизвестно.

Напомним, 19 июля бойцы бойцы 10-й ОГШБр ВСУ "Эдельвейс" опубликовали видео, на котором видно удар дрона-камикадзе по машине, в которой, как утверждалось, перемещался российский комбриг Денис Иванов с позывным "Ташкент". Боевик командовал 2-й бригадой войск т.н. "ЛНР", которую позже переименовала в 123-ю бригаду ВС РФ. На портале "Миротворец" указано, что вероятное место гибели Иванова — около н.п. Сватово Луганской области.

Также 20 июля стало известно, что бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ ликвидировали автора пропагандистского канала "Миша на Донбассе" российского военного Михаила Лучина. Он стал известным после того, как украинские хакеры взломали его почту и заказали фаллоимитаторы на более 25 тысяч долларов.