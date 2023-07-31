Украинские заводы ежемесячно производят десятки тысяч снарядов, — СМИ

По данным журналистов, с 2023 года Минобороны покупает в первую очередь украинские боеприпасы, а не зарубежные. Благодаря этому производство выросло в разы.

Для нужд украинской армии каждый месяц производится десятки тысяч боеприпасов. Об этом говорится в статье Экономической правды.

Материал посвящен развитию украинского военно-промышленного комплекса. Отмечается, что Минобороны Украины больше ориентировалось на западных поставщиков в вопросе размещения контрактов. Однако сейчас ситуация меняется в сторону отечественных производителей.

Предприятия смогли выстоять в условиях масштабных ракетных ударов и смогли скрыть производственные мощности. По мнению некоторых представителей отрасли, украинский ОПК раскрыт не полностью. Нужен большой государственный заказ, чтобы промышленность заработала на полную мощность и стала двигать экономику вперед. Тем более сейчас, когда война затягивается во времени, а западные склады пустеют.

Весь 2022 год украинские производители боеприпасов не могли удешевить из-за отсутствия заказа Минобороны, Минобороны покупали более дешевые западные аналоги. Так получался замкнутый круг. В 2023 году, по данным издания, игроки рынка договорились, что оборонное ведомство сначала будет покупать украинские снаряды, а затем — импортные.

"По данным источников ЭП, если раньше отечественные заводы по производству снарядов получали в основном бесперспективные месячные контракты, то сейчас уже они загружены заказами до конца года. Выпуск снарядов вырос в разы и идет на десятки тысяч единиц ежемесячно", — пишет автор.

Известно, что в Украине производят 120 и 82-мм мины, танковые 125-мм снаряды, а также 122-мм и 152-мм артиллерийские боеприпасы.

Напомним, 31 июля аналитики заметили на вооружении ВСУ иранские боеприпасы 2023 года производства.

26 июля Кабмин выделил 40 млрд гривен на производство украинских БПЛА.