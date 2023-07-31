ВСУ используют иранские боеприпасы 2023 года производства (фото)

На данный момент до сих пор неизвестно, каким образом снаряды иранского производства появились в Украине.

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Украинские артиллеристы используют иранские 122-мм боеприпасы для советской гаубицы Д-30. Об этом сообщает OSINT-аналитик под ником War Noir в твиттере.

Бойцы опубликовали фотографии с боеприпасами, на которых написаны различные послания оккупантам. Однако осинтер по маркировке установил, что снаряды изготовлены в Иране. На одном из них написано: LOT (номер партии): 3/2023. На других снарядах номера партии были 1, 3, 6 и 7.

Боеприпасы изготовлены в 2023 году

Пока неизвестно, каким образом в украинской армии появились иранские боеприпасы именно 2023 года производства. Ранее некоторые аналитики объясняли наличие снарядов из Ирана тем, что их передавали союзники. Иран поставлял вооружение своим прокси и корабль с оружием могли остановить западные страны. А дальше оружие потенциально могли передать Украине. Кроме 122-мм боеприпасов в ВСУ были замечены реактивные снаряды для РСЗО "Град", минометы 82-мм и 120-мм с минами к ним, а также реактивные неуправляемые снаряды для вертолетов Fadak 2.

Напомним, 3 мая аналитики обнаружили в ВСУ иранские боеприпасы 2023 года изготовления калибра 122-мм.

23 марта аналитики сообщили, что в Украине появились иранские авиаракеты Fadak 2, которые используют на Ми-17В5.