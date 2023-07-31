ЗСУ використовують іранські боєприпаси 2023 року виробництва (фото)

Наразі досі невідомо, як снаряди іранського виробництва зʼявилися в Україні.

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Українські артилеристи використовують іранські 122-мм боєприпаси для радянської гаубиці Д-30. Про це повідомляє OSINT-аналітик під ніком War Noir у твіттері.

Бійці опублікували фотографії з боєприпасами, на яких написані різні послання окупантам. Проте осінтер зі маркування встановив, що снаряди виготовлені в Ірані. На одному з них написано: LOT (номер парті): 3/2023. На інших снарядах номера партії були 1, 3, 6 і 7.

Боєприпаси виготовлені у 2023 році

Наразі невідомо, як в українській армії зʼявилися іранські боєприпаси саме 2023 року виробництва. Раніше деякі аналітики пояснювали наявність снарядів із Ірану тим, що їх передавали союзники. Іран постачав озброєння своїм проксі, і корабель зі зброєю могли зупинити західні країни. А далі зброю потенційно могли передати Україні. Окрім 122-мм боєприпасів, у ЗСУ помітили реактивні снаряди для РСЗВ "Град", міномети 82-мм і 120-мм із мінами до них, а також реактивні некеровані снаряди для гелікоптерів Fadak 2.

Нагадаємо, 3 травня аналітики виявили в ЗСУ іранські боєприпаси 2023 року виготовлення калібру 122-мм.

23 березня аналітики повідомили, що в Україні зʼявилися іранські авіаракети Fadak 2, які використовують на Мі-17В5.