"Вышли на позиции россиян": командир "Сталевого кордону" показал видео боев в районе Лимана

В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы, еще значительное количество получили ранения.

Пограничники штурмовой бригады "Сталевий кордон" осуществляли успешную разведку и вышли на позиции россиян на Лиманском направлении. Об этом в Telegram 31 июля сообщил командир штурмовой бригады "Сталевий кордон" Валерий Падитель.

Он отметил, что вблизи населенного пункта Твердохлебово провели успешную наступательную операцию. В результате атаки более десяти оккупантов были ликвидированы. Еще значительное количество захватчиков получили ранения. Украинские бойцы потерь не понесли.

"Победим", — заявил Валерий Падитель.

Кто такой Валерий Падитель

Валерий Борисович Падитель — военный, участник войны с Россией и герой Украины. С 2014 года принимал участие в антитеррористической операции и операции Объединенных сил на востоке Украины. В конце февраля 2022 года, когда российские организовали масштабное наступление, присоединился к обороне Мариуполя. Держал позиции на "Азовстали", откуда попал в российский плен.

Пограничники в войне с Россией

Пограничники в конце июля рассказали, как воюют в Серебрянском лесу вблизи реки Северский Донец. Из-за нетипичных для Донетчины природных условий — горы, лес, болота — пограничники, которые эффективно держат оборону в локации рядом с Вооруженными силами Украины, уже успели прозвать эту территорию "украинским Вьетнамом". Украинские позиции расположены по обе стороны реки Северский Донец, из-за чего военным приходится постоянно переправляться через водную артерию. В этих местах войска захватчиков особенно пристально фиксируют передвижения украинских защитников.

Пограничники 11 июля применили в районе Бахмута минометы и уничтожили российский транспорт. Бойцы эффективно использовали артиллерийские средства благодаря точным данным, которые были получены с беспилотников.

В июне пограничники уничтожили позиции российских войск. С помощью беспилотника украинские бойцы определили координаты россиян и отправили им на головы десяток осколочных гранат.

Напомним, 31 июля аэроразведчики ВСУ уничтожили вражескую технику ударным дроном. Россияне бросили свою боевую машину, а впоследствии остались без техники.