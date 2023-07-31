Артиллеристы 5-й ОШБр показали работу американской гаубицы M119A3 под Бахмутом (видео)

По словам командира артдивизиона Максима, пушка меткая и эффективная даже на максимальной дальности стрельбы.

В составе 5-й отдельной штурмовой бригады есть артиллерийский дивизион, который вооружен гаубицами M119A3. Бойцы рассказали об особенностях пушки и ее применения. Об этом сообщает пресс-служба бригады в телеграме.

Пушка благодаря своему весу и размерам может транспортироваться на прицепе вездехода Хамви, его мощности достаточно. M119 — это американская версия британской пушки L119. Как отмечают на"Милитарном", в распоряжении бойцов гаубица М119А3. Она должна комплектоваться баллистическим компьютером, радаром измерения начальной скорости и дополнительным радаром. Однако Украине передали версии пушек без них.

Однако у военных есть панорамный телескоп М137А2. По словам командира артиллерийского дивизиона Максима, пушка бьет метко и прицельно.

"Она довольно точная, можно попадать в цель и фактически без дополнительных корректировок. На 10 км бывало такое, что попадали точно в цель, и не один раз", — говорит артиллерист.

По словам Максима, самая интенсивная работа для них была во время боев за "дорогу жизни" на Бахмут. Тогда артиллеристы едва успевали наводить пушку, потому что пехоте нужна была поддержка или же была такая цель, что ее нельзя упустить.

Также он добавляет, что в случае контрбатарейной борьбы со стороны ВС РФ, им приходится маскировать М119А3 от вражеских беспилотников.

Напомним, 30 июня в Минобороны показали работу британской гаубицы L119.

23 мая десантники заявили, что за 30 минут они могут делать до 40 выстрелов из L119.