До 40 выстрелов за 30 минут: десантники о применении британской гаубицы L119 (фото)

Украинские военные применяют гаубицы в Кременной районе. Почти все бойцы расчета мобилизованы – учитель, айтишник и историк.

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Одно из подразделений десантно-штурмовой бригады сейчас поддерживает огнем воюющих на передовой десантников. На вооруженнии у них британская гаубица L119. Об этом сообщает АрмияInform.

В составе артиллерийского подразделения почти все мобилизованные. Возглавляет подразделение учитель математики Анатолий. Вместе с побратимами он проходил обучение на британском орудии в Великобритании. Военные рассказали, что инструкторы были удивлены тем, когда узнали о профессиях бойцов: учитель математики, историк, работник ИТ-сферы.

Фото: АрміяInform

Пушку транспортирует броневик "Хамви", которым управляет Олег. Он транспортирует артиллеристов и гаубицу на позиции.

"Нужно буквально протискаться между деревьями с гаубицей на буксире. А еще проезжать по полному бездорожью, с корнями и пнями, с ветвями и воронками на пути", — говорит Олег об особенностях своей работы.

В настоящее время бойцы выполняют задачи под Кременной. По словам командира расчета Дмитрия, нет и суток, чтобы они не работали.

Украинские десантники выполняют задачи в районе Кременной Фото: АрміяInform

"Интенсивность разная. Иногда это 10 снарядов в сутки, иногда 40 — за тридцать минут. Стреляем днем и ночью практически при любых погодных условиях. Всегда находимся в полной боевой готовности", — рассказывает Дмитрий.

Напомним, 27 сентября артиллеристы ВСУ оценили британские гаубицы L119, добавив, что они уничтожают все враждебные цели.

О передаче гаубиц L119 в Украину в Великобритании объявили 21 июля 2022 года.