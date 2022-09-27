"Уничтожаем все": артиллеристы ВСУ оценили британские гаубицы L119 (фото)

Военные прикрывают побратимов-пехотинцев при наступлении или рейдовых действиях. Артиллеристы отмечают, что в день они выстреливают 150-200 снарядов. В особо горячие моменты цифра может доходить и до 500 выстрелов.

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Украинские артиллеристы получили легкие британские гаубицы L119, которые помогают ВСУ идти в контрнаступление. Бойцы рассказали АрміїInform о своем опыте использования.

Артиллерист Андрей поделился особенностью работы L119 и выполнении боевых задач. По его словам, расчет уничтожил много различных целей, от антенн до техники врага и пехоты.

[ + – ] Боец Андрей говорит, что его расчет уничтожил много разных целей ВС РФ

"Разворачиваемся менее чем за минуту. Сняли маскировку, приподняли ствол, ввели поправки в угломер и "бам-бам-бам им за пазуху". Бывают такие ситуации, когда мы уже нацелены и необходима лишь несущественная корректировка, это 30 секунд — и наш "кабанчик" летит с приветствием", — рассказывает Андрей.

[ + – ] За сутки бойцы могут выстрелять до 500 снарядов

Он также добавляет, что при наступлении украинских военных они ее прикрывают, делая "заход в серую зону комфортным". Артиллеристы поражают все, что может помешать побратимам.

Основные задачи, которые выполняют бойцы-артиллеристы — это уничтожение вражеских сил и подкреплений. Боец "Ворскла" говорит, что L119 очень эффективно себя показывает при рейдовых и штурмовых действиях ВСУ. Особенно при использовании активно-реактивных снарядов, которые могут лететь на дальнюю дистанцию.

[ + – ] Боец "Ворскла"

В среднем бойцы выстреливают в день 150-200 снарядов, но бывают дни, когда количество доходит и до 500. Все завистями от активности оккупантов.

Перед переходом на L119 бойцы вели стрельбу из советских Д-30. Военные отмечают, что британские гаубицы на порядок лучше.

[ + – ] В среднем бойцы выстреливают в день 150-200 снарядов

L-119 — это британская легкая десантная или буксируемая гаубица весом всего в 2 тонны. Это позволяет ее буксировать обычным Хамви. Экипаж орудия составляет от 5 до 7 бойцов. Основные характеристики L-199:

скорострельность — 6 выстрелов в минуту в первые 2 минуты, а затем 3 выстрела каждые 60 секунд в течение 30 минут

дальность стрельбы — 14 км обычным снарядом и до 19,5 км активно-реактивным

Напомним, в конце июля министр обороны Британии Бен Уоллес анонсировал передачу ВСУ 36 гаубиц L119. Они обеспечат Украине защиту от российского вторжения. Первая партия L119 прибыла в Украину из Новой Зеландии. Они обучали бойцов для освоения гаубиц.